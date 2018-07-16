Atletlerimiz Bursa’yı salladı

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından geçtiğimiz hafta sonu Bursa’da organize edilen Türkiye Büyükler Atletizm Şampiyonası’nda ülkemiz atletleri de yer alarak başarılı sonuçlar elde etti. Yiğitcan Hekimoğlu 200 metre branşında 20.15’lik derecesi ile Türkiye şampiyonu olurken bu branştaki derecesini geliştirdi. Yüksek atlama branşında yarışan Buse Savaşkan ise 1.79’lık derecesi ile Türkiye üçüncüsü oldu ve kendisine ait 1.76’lık dereceyi geliştirdi. Savaşkan aynı zamanda KKTC gençler rekorunu da kırdı. Uzun atlama branşında yarışan Tuğba Aydın 5.98’lik derecesi ile Türkiye şampiyonu oldu ve Candeğer Oğuz’a ait KKTC rekorunu egale etti. 1500 metre branşında yarışan Emine Yarkın 4:50.32’lik derecesi ile Türkiye 9’uncusu olmasına karşılık KKTC rekorunu kırdı. Yarkın aynı zamanda 800 metre branşında 2:19.18 ile yine Türkiye 9’uncusu oldu ve kendisinin en iyi ikinci derecesini yaptı.

Şampiyonada yer alan atletlerimizden Yiğitcan Hekimoğlu 200 metrede, Tuğba Aydın uzun atlamada Türkiye şampiyonu olma başarısı gösterdi. Yüksek atlamada Buse Savaşkan Türkiye üçüncüsü olurken yeni gençler rekorunu kırdı, Emine Yarkın ise 1500 metrede yeni bir rekora imza attı

HEKİMOĞLU’NDAN 200 METRE ŞAMPİYONLUĞU

Ülkemiz elit atletlerinden Yiğitcan Hekimoğlu, şampiyonada 200 metre branşında Türkiye şampiyonu olma başarısı gösterdi. Hekimoğlu elde ettiği 21.15’lik derecesi ile birinciliğe ulaşırken kendisine ait olan derecesini de geliştirerek ilerisi için oldukça umut verdi.

BUSE’DEN ÜÇÜNCÜLÜK VE YENİ REKOR

Yüksek atlama branşında yarışan Buse Savaşkan da 1.79’luk derecesi ile Türkiye üçüncüsü oldu. Savaşkan kendisinin en iyi derecesi olan 1.76’lık derecesini bu derece ile geliştirme başarısı da gösterdi. Savaşkan aynı zamanda yeni KKTC gençler rekorunu da kırdı.

AYDIN, REKORU EGALE ETTİ

Uzun atlama branşında yarışan Tuğba Aydın, şampiyonayı birincilikle noktaladı. Bu branşta 5.98’lik derece elde eden Aydın birinci oldu. Bu derece aynı zamanda Candeğer Oğuz’a ait olan rekoru da egale etti.

YARKIN’DAN REKOR

Şampiyonada yer alan bir diğer atletlerimizden Emine Yarkın ise yeni bir rekora imza attı. 1500 metre branşında yarışan Yarkın 4:50.32’lik derecesi ile yeni KKTC rekorunu kırdı. 800 metrede 2:19.18 ile kendisinin en iyi ikinci derecesini koşan Yarkın, her iki branşta da Türkiye 9’uncusu oldu.