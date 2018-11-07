Atletler piste çıktı

KKTC Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen lig müsabakaları dün Atatürk Stadı’nda başladı. İki gün sürecek ve bugün sona erecek olan müsabakaların ilk gününde büyük erkeklerde Yakın Doğu Üniversitesi, büyük kadınlarda da Doğu Akdeniz Üniversitesi takımsal sıralamanın ilk basamağında yer aldı.

Yarkın’dan yeni rekor

Lig müsabakalarının ilk günü yeni bir rekora sahne oldu. Büyük kadınlar 5000 metre branşında birinci olan Emine Yarkın 18:57:59’luk derecesi ile yeni rekorun sahibi oldu.

İlk gün sonunda branşlarda elde edilen dereceler ve takımsal sıralama şu şekilde:



BÜYÜK ERKEKLER

Gülle Atma

1. Yusuf Yalçın (YDÜ) 13.51

2. Alihan Çakır (GAÜ) 11.19

Yüksek Atlama

1.Mehmet Ali Tekyıl (GAÜ) 1.70

2.Serhat Kasap (YDÜ) 1.50

110 metre engelli

1.Kubilay Tok (YDÜ) 16.94

2.Evşen Ünverdi (GAÜ) 18.64

3.Kenan İrfanoğlu (DAÜ) 21.24

100 metre

1.Andre Patrik (YDÜ) 11.18

2.Onomajulu Tedalu (DAÜ) 11.28

3.Berk Çakır (GAÜ) 11.87

Uzun Atlama

1.Mustafa Yorulmaz (YDÜ)( 6.37

2.Can Yöncü (GAÜ) 5.87

3.Selçuk Topuz (DAÜ) 4.53

1500 metre

1.Mahmut Khalil (GAÜ) 4:40.01

2.Tuncay İbrahimzade (YDÜ) 4:40.68

5000 metre

1.Eser Kurt (YDÜ)

4x100 metre

1.YDÜ 0:44.56

2.GAÜ 0:45.29

3.DAÜ 0:49.64

BÜYÜK KADINLAR

Gülle Atma

1.Sude Kadıoğlu (YDÜ) 9.54

2.Zehra Demircan (DAÜ) 9.13

3.Yaren Etiz (Elit Spor Kulübü) 7.28

110 metre engelli

1.Dilek İyihasırcı (YDÜ) 15.43

2.Selvihan Dural (GAÜ) 17.69

3.Narin Sevim (DAÜ) 20.82

Sırıkla Atlama

1.Emine Yarkın (YDÜ) 2.00

2.Beyza Çelme (DAÜ) 1.80

100 metre

1.Doğa Erek (DAÜ) 13.38

2.Şerife Akkuş (Elit Spor Kulübü) 14.04

3.Sahil Beyaz (YDÜ) 14.37

400 metre

1.Esse Brume (DAÜ) 1:01.04

2.Cebriye Kuşçu (YDÜ) 1:07.97

3.Zerda Kaymakamtorunları (Elit Spor Kulübü) 1:09.72

Cirit Atma

1.Makbule Nurtunç (DAÜ) 29.15

2.Selma Neşe (YDÜ) 24.73

3.Büşra İdiz Kurt (Elit Spor Kulübü) 23.12

1500 metre

1.Demet Çakır (YDÜ) 6:36.30

2.Merin Ölmez (GAÜ) 6:37.39

3.Beyza Çelme (DAÜ) 7:02.24

5000 metre

1.Emine Yarkın (YDÜ) 18:57.59

2. Ayça Küçükakça (GAÜ) 24:04.00

3.Zühre Acerman (DAÜ) 29.51.75

Üç Adım Atlama

1.Tuğba Aydın (DAÜ) 12.77

2.Zeynep Süngü (GAÜ) 9.37

4x100 metre

1.DAÜ 0:51.95

2.GAÜ 0:56.78

3.Elit Spor Kulübü 0:57.76

Erkekler Sıralama

1. Yakın Doğu Üniversitesi (5718 Puan)

2. Girne Amerikan Üniversitesi (4341 Puan)

3. Doğu Akdeniz Üniversitesi (2384 Puan)

Kadınlar Sıralama

1. Doğu Akdeniz Üniversitesi (5298 Puan)

2. Yakın Doğu Üniversitesi (4385 Puan)

3. Girne Amerikan Üniversitesi (4275 Puan)

4. Elit Spor Kulübü (2620 Puan)



