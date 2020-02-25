“Atlasımızın sesi olalım”
Kasım ayında taburcu edildikten sonra hayatını kaybeden 10 yaşındaki Atlas Rüstemoğlu’nun ailesi Sağlık Bakanlığı önünde eylem hazırlığında.
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Kasım ayında taburcu edildikten sonra hayatını kaybeden 10 yaşındaki Atlas Rüstemoğlu’nun ailesi Sağlık Bakanlığı önünde eylem hazırlığında.
Rüstemoğlu ailesi, sosyal medya hesabı üzerinden tüm vatandaşları Sağlık Bakanlığı önünde yapacakları eyleme davet ederek, Alsancak’tan da otobüs kalkacağını duyurdu.
27 Şubat Perşembe günü eylem yapıyorlar…
Küçük Atlas adına açılan sosyal medya hesabında ailesi, yurttaşları birlik olmaya çağırdı. Aylardır ölüm raporu beklediklerini, olay gecesi görevde olan doktorlara hala soruşturma açılmadığını belirten acılı aile, 27 Şubat saat 13.30’da Sağlık Bakanlığı önünde toplanacaklarını duyurdu.
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Etiketler : Atlas Rüstemoğlu , eylem, sosyal medya
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