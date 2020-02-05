Atlas-Jet  yakıt hırsızlığına bir tutuklama daha

Atlasjet firmasının Alpet aleyhine yapmış olduğu, uçaklarına eksik yakıt verip, haksız kazanç almasını sağlayarak, sahtekârlıkla para temin ettiği yönündeki şikâyet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında zanlı M.Ç., mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Polis memuru, zanlının 2011-2014 yılları arasında Ercan Havalimanı’nda faaliyet gösteren Atlas Jet isimli işyerine ait uçaklara Petrol(ALPET) isimli işyerinde yakıt ikmal görevlisi olarak çalıştığını kaydetti.

Altınbaş Petrol LTD'de Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı olan M.F.T., V.A., yurtdışında bulunan S.A.’dan aldığı direktif ile Alpet’e ait Jet Al yakıtı taşıyan yakıt ikmal aracının pompasındaki vanalar ile oynayarak, teknisyenler tarafından hesaplanıp, uçaklara verilmesi gereken Jet Al yakıtını verilecek olan miktardan az vererek, Atlas Jet’in uçaklarına eksik yakıt verip, 563,712 litre Jet Al yakıtının karşılığı olan 448 bin 631 ABD dolarının sahtekârlıkla para temin edildiğini ileri sürdü.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmalarını talep etti.

Yargıç Temay Sağer, zanlının ilerde davaları görüşülünceye değin yurtdışına çıkışlarını yasaklayarak, haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunması ve 15 bin TL nakdi teminat yatırması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.