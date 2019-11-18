Atış eğitimi yapılacak
Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Beyköy ve Mevlevi’de atış eğitimleri icra edileceğini açıkladı.
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Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK), Beyköy ve Mevlevi’de atış eğitimleri icra edileceğini açıkladı.
GKK’den yapılan yazılı açıklamada, eğitimlerin 18-22 Kasım tarihleri arasında Beyköy; 18 Kasım-15 Aralık tarihleri arasında da Mevlevi atış alanlarında icra edileceği kaydedildi.
Açıklamada, anılan tarihlerde söz konusu atış alanları ve çevresinde bulunmanın tehlikeli ve yasak olduğu duyuruldu.
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