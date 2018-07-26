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Atina'yı şimdi de sel vurdu

Atina'yı şimdi de sel vurdu

Yunanistan, yangın felaketinin ardından bu kez de sel ile boğuşuyor. Atina'da yağmurun aniden bastırması sonrası onlarca araç su altında kaldı. Vatandaşlardan evden çıkmamaları istendi.

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Nikolaos Stelya

En az 80 kişinin hayatını kaybettiği yangının yaralarını sarmaya çalışan Yunanistan’ı bu kez de sel vurdu. 40 dakika boyunca yoğun yağan yağmur, Atina’nın kuzey semtlerinde büyük maddi hasara yol açtı.

Birçok araç çamura gömülürken, birçok konut ve iş yerinden de yardım çağrıları yapıldı. Yetkililer vatandaşlardan evden çıkmamalarını istedi.

 

 

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