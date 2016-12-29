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  3. Atilla Gökkan : “1970 TL’ye ailemi geçindirmeye çalışıyordum, işsiz kaldım”
Atilla Gökkan : “1970 TL’ye ailemi geçindirmeye çalışıyordum, işsiz kaldım”

Atilla Gökkan : “1970 TL’ye ailemi geçindirmeye çalışıyordum, işsiz kaldım”

1.970 ile 2.100 TL arasında maaşlarla çalışırken işsiz kalan emekçilerin yaşam hikayeleri yürek burkuyor

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Sendikalaşma ve toplu iş sözleşmesi talebinde bulundukları için işten çıkarılan CAS çalışanları 9 gündür Meclis önünde mücadele veriyor, hiçbir yetkili, hiçbir makam açıklama yapmıyor, duruma duyarlılık göstermiyor… 1.970 ile 2.100 TL arasında maaşlarla çalışırken işsiz kalan emekçilerin yaşam hikayeleri ise yürek burkuyor

Didem Menteş

2010 yılından beri CAS’ta çalışyor Atilla Gökkan… Şoför olarak 1970 TL maaşla 4 kişilik bir aileyi geçindirmeye çalışıyordu. Küçük kızının işten çıkarıldığını henüz bilmediğini, askerdeki oğluna ise henüz söyleyemediğini anlatıyor. Oğlunun psikolojisinin bozulmamasını istiyor.
Sendikal haklara sahip olmak için çıktığı yolda, o da işsiz kaldı. Başbakanın talimatı üzerine haksız yere işten durdurulduklarını anlatıyor. Yılbaşı üzeri 32 emekçinin mağdur bırakıldığını, tek isteklerinin yasal hakları olduğunu vurguluyor. “Yolumuzdan geri dönmeye niyetimiz yoktur. Bize kimse engel olamaz, sonuna kadar dayanacağız. Herkesin duyarlı olmasını istiyoruz” diyor…

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CAS EMEKÇİLERİNİN İSYANI

CAS EMEKÇİLERİNİN İSYANI

CAS çalışanları görüşlerini aktardı

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