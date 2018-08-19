Atıcılar “Özgürlük ve Barış” için attı

KKTC Atıcılık Federasyonu’nun 2018 Faaliyet programı çerçevesinde yer alan “20 Temmuz Barış ve Özgürlük Trap Kupası” Gönyeli’de Atatürk Atıcılık Kompleksi Özer BOYACI Atış Poligonu’nda Skeet Kupası” ise Lefke Atış Poligonunda yapılan final atışlarının ardından tamamlandı.

İki gün süren mücadele sonunda Trap Büyük Erkekler dalında Gönyeli A/A adına yarışan Osman Benli, Kadınlarda Nurten Aşina, Genç Erkeklerde YDÜ Spor Birliği adına yarışan Ekrem Madenci ve Veteranlarda Levent Atıcılık adına yarışan Cemal T. Paralik birincilik Kupasının sahibi oldular.

Takım klasmanında ise Osman Benli, Bora Hacı ve Hasan Eylenceli’den oluşan Gönyeli A/A Takımı toplam 328 Puan atarak kupanın sahibi oldular. Skeet branşında ise Büyük Erkeklerde Mağusa A/A adına yarışan Ali Çeler, Genç Erkeklerde Osman Mavideniz, Veteranlarda ise Gönyeli A/A Kulübünden Hakkı Somuncu birincilik kupasının sahibi olurken, takım klasmanında ise Hasan Unuz, Kemal Madencioğlu ve Ali Çeler’den oluşan Mağusa A/A takımı toplam 328 Puan kupayı kazanan taraf oldular.

TRAP DALINDA:

BÜYÜK ERKEKLER:

1. Osman BENLİ (Gönyeli A/A)

2. Ahmet PARALİK (Boğaztepe A/A)

3. Hasan EYLENCELİ (Gönyeli A/A)



BÜYÜK KADINLAR

Nurten AŞİNA (Gönyeli A/A )

GENÇ ERKEKLER :

1. Ekrem MADENCİ (YDÜ)

2. Mehmet KALKANLI (YDÜ)

3. Özhan UZUNSAF (Cihangir A/A

VETERAN ERKEKLER:

1. Cemal T.PARALİK (Levent Atıcılık)

KULÜPLER(TRAP Müsabakasında):

1. Gönyeli A /A ‘B’ Takımı 328 PUAN (Osman BENLİ, Bora HACI, Hasan EYLENCELİ)

2. Boğaztepe A/A Takımı 303 PUAN (Çavlan Paralik, Volkan Sönmez, Ahmet Paralik)

3. Gönyeli A/A ‘A’ Takımı 302 PUAN (Cemal Dayı, Fuat Bolan, B. Behlül)

SKEET DALINDA

BÜYÜK ERKEKLER:

1- Ali ÇELER (Mağusa A/A)

2- Salahi ZAİMOĞLU (Ferdi)

3- Mehmet SABANCI (Boğaztepe A/A)

GENÇ ERKEKLER:

1. Osman MAVİDENİZ (Boğaztepe A/A)

VETERAN ERKEKLER:

1. Hakkı SOMUNCU (Gönyeli A/A)

2. Yaşar ÇİFTGÜL (Doğancı A/A)

3. Turgay OMAÇ (Lefke A/A)

KULÜPLER(SKEET Müsabakasında):

1. Mağusa A/A Takımı 325 Puan (Hasan Unuz, Kemal Madencioğlu ,Ali Çeler)

2. GÖNYELİ A/A ‘A’ Takımı 323 Puan (Ali Zorba, Kağan Dayı, Ali Somuncu)

3. GÖNYELİ A/A ‘B’ Takımı 307 Puan (Mehmet Amcaoğlu, Hakkı Somuncu, Ahmet A. Tunçalın)