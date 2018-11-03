Atıcılar Cumhuriyet Kupası’nda yarıştı

KKTC Atıcılık Federasyonu’nun 2018 faaliyet programı çerçevesinde yer alan 2018 Havalı Silahlar Cumhuriyet Kupası, UKÜ Spor Kompleksi, Arena Salonu Havalı Atış Poligonu’nda yapılan atışlarının ardından tamamlandı. 2 gün süren mücadele sonunda Tüfek Büyük Erkeklerde Alayköy Avcılık Atıcılık adına yarışan Fevzi Havutcu, Tüfek Genç Erkeklerde Lefkoşa Avcılık Atıcılık adına yarışan Burak Yıldırım, Tüfek Büyük Kadınlarda Lefkoşa Avcılık Atıcılık adına yarışan Pınar Ş. Kavaz ve Tüfek Genç Kadınlarda ise Levent Atıcılık Kulübü adına yarışan Sena Dinçer birinci oldu. Ayrıca Tabanca Büyük Erkeklerde Polis Genel Müdürlüğü adına yarışan Aykut Çavuşoğlu, Tabanca Genç Erkeklerde Alayköy Avcılık Atıcılık adına yarışan Tamer Yiğit Soykan ve Tabanca Büyük Kadınlarda Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı adına yarışan Gülbahar Avcı ve Genç Kadınlarda ise UKÜ Spor Birliği Kulübü adına yarışan Emine Yontucu birinci olma başarısı gösterdi.

Teşvik ödülü Kuruçeşme’nin

Paralimpik Tabanca – Tüfek Atış dallarında UKÜ Spor Birliği ve Levent Atıcılık Kulübü adına yarışan Emine Bozkurt, Orkun Bozkurt, Besim Zafersoy, Ahmet Akdeniz, Ahmet Alphun ve Hürmüs Atakanlı birinci oldu.

ISSF kurallarının geçerli olduğu ve toplam 68 sporcunun katılım gösterdiği müsabakalarda derece alan atıcı sporcular şöyle:

TÜFEK BÜYÜK ERKEKLER

1. Fevzi Havutcu (Alayköy A.A.)

2. Tolgay Boyacıoğlu (Güv. K.K.)

3. Eray Karacamert (Güv. K.K.)



TÜFEK GENÇ ERKEKLER

1. Burak Yıldırım (Lefkoşa A.A.)

2. Onur Ulaş (Alayköy A.A.)

3. Tolga Kansu (Alayköy A.A.)

TÜFEK TEŞVİK ÖDÜLÜ

Çağhan Kuruçeşme

TÜFEK BÜYÜK KADINLAR

1.Pınar Kavas (Lefkoşa A.A.)

2. Ece Çetinler (Güv. K.K.)

3. Aycan Yücel (UKÜ Spor Birliği)

TÜFEK GENÇ KADINLAR

1. Sena Dinçer (Levent Atıcılık)

2. Cemaliye Aligüllü (UKÜ Spor Birliği)

3. Cemaliye Aligüllü (Levent Atıcılık)

TABANCA BÜYÜK ERKEKLER:

1. Aykut Çavuşoğlu (Polis Genel Müdürlüğü)

2. Burak Özcem (Polis Genel Müdürlüğü)

3. Hüseyin Mıstıkoğlu (Polis Genel Müdürlüğü)

TABANCA GENÇ ERKEKLER

1. Tamer Yiğit Soykan (Alayköy A.A.)

2. Berkay Yavuz (Lefkoşa A.A.)

3. Hakkı K. Şenol (Alayköy A.A.)

TABANCA BÜYÜK KADINLAR

1. Gülbahar Avcı (Güv. K.K.)

2. Güleser Arslan (Güv. K. K.)

3. Jale Rüzgar (UKÜ Spor Birliği)

TABANCA GENÇ KADINLAR

1. Emine Yontucu (UKÜ Spor Birliği)

2. Buse Kamran (Levent Atıcılık)

3. Tuğçe Kılınç (Güv. K.K.)

TÜFEK BÜYÜK ERKEKLER

1. Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı

2. Alayköy A. A. Kulübü

TÜFEK BÜYÜK KADINLAR

1. Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı

2. Lefkoşa A. A. Kulübü

3. UKÜ Spor Birliği

TABANCA BÜYÜK ERKEKLER

1. Polis Genel Müdürlüğü A Takımı

2. Polis Genel Müdürlüğü B Takımı

3. Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı

TABANCA BÜYÜK KADINLAR

1. Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı

2. UKÜ Spor Birliği

3. Levent Atıcılık