'Athalassa Hastanesi' kazılarına onay

Kıbrıs Rum Bakanlar Kurulu’nun, 20 Temmuz 1974 Harekâtı sırasında bombalanan Athalassa Hastanesi’nde tedavi görmekte olan yaklaşık 31 kişinin gömülü olduğuna inanılan, yeni Lefkoşa Rum Devlet Hastanesi alanında kazı yapılmasına yeşil ışık yaktığı belirtildi.



Politis gazetesi, önerinin, Kıbrıs Rum Bakanlar Kurulu’nun gerçekleştirdiği son toplantıda onaylandığını yazdı.



Gazete, Athalassa Hastanesi kayıplarına ilişkin araştırma amaçlı gerçekleştirilen kazıda (hastane morgunun güney doğu kısmında), 2.5 metre derinlikte, battaniyelere sarılı olarak gömülü olan ilk kemik kalıntılarının bulunduğunu anımsattı.



Tespit edilen kemik kalıntılarından, özellikle genetik materyalin kalitesinin belirlenmesi amacıyla bilimsel araştırma yapılması için örnekler alındığını ve Nöroloji Genetik Enstitüsü’ne gönderildiğini belirten gazete, bu incelemenin ardından “gömü alanının zamanla moloz ve özellikle yüksek miktarda asbeste maruz kaldığı” şeklindeki notun ortaya çıktığını yazdı.



Gazete elde ettiği bilgilere dayanarak söz konusu asbestin (kırılmış ve parçalanmış levhalar şeklinde)1970’li yıllarda hastane odalarının tonozlu çatılarından kaynaklandığını belirtti.



Habere göre, kazı çalışmalarının siyasi denetimi, Rum Başkanlığı İnsani Konular ve Dış Rumlar Komiseri Fotis Fotiu’ya ait olacak, çalışmaların koordinatörlüğünü ise Ksenofonos Kallis yürütecek.



Kazı çalışmaları için iki yabancı ve 4 Kıbrıslının katılacağı bir grubun oluşturulacağını yazan gazete kazı çalışmalarının maliyetinin yaklaşık 60 bin Euro olacağını da belirtti.

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