Athalassa Hastanesi 'kayıp' kazıları başlıyor

Kıbrıs Rum Cumhurbaşkanlığı İnsani İşler Komitesi Fotis Fotiou, Lefkoşa’daki Athalassa Akıl Hastanesi’nde kayıp 31 Kıbrıslının kalıntılarını bulma amaçlı kazı araştırmaları birkaç hafta içinde başlayacağını söyledi.



Fotiou çarşamba günü yaptığı açıklamada, 1974 harekatı sırasında hastanenin bombalamasından sonra 31 kişinin bu bölgede gömüldüğüne inanıldığını, ellerindeki bilgiye göre sayısının daha fazla olabileceğini söyledi.

Bölgede üç Kıbrıslı Türk ve 28 Kıbrıslı Rum’un bulunduğu düşünülüyor.



Kıbrıs Rum Bakanlar Kurulu, çarşamba günü Cumhurbaşkanlığı Komiserlik Dairesi ve ilgili tüm dairelerin katılımıyla yaptığı toplantıda, kazıların başlamasına karar verdi.



Bakanlar Kurulu toplantısından sonra açıklamalarda bulunan Fotiou, bölgede gömülü insan kalıntılarının olduğunu ortaya çıkaran hâlihazırda bir araştırma kazısı yapıldığını açıkladı.



Kıbrıs Nöroloji ve Genetik Enstitüsü’nün DNA testleri yaptığını, ellerindeki genetik malzemenin kalitesinin cesaret verici olduğunu ifade eden Fotis Fotiou, “Şimdi bu kazıyı yöneten ekibin diğer devlet daireleriyle koordinasyon yaptığı bir aşamadayız. Belirlenen bölgede bulunan diğer binalarda birçok kişi yaşadığından çeşitli tedbirler alınması gerekiyor” dedi.



Kazı sürecinin başarıyla gerçekleşeceğine inandığını, bir Kıbrıslı Türk aile dâhil hastane bölgesinde sevdiklerinin gömülmüş olabileceğini düşünen birçok kayıp ailesinin hâlihazırda ofislerine başvurduğunu ve DNA örnekleri vermek istediklerini söylediklerini belirten Fotiou, bunun insani bir konu olduğunu, DNA kimlik tespit sürecinin tamamlanmasından sonra devletin sevdiklerinin kalıntılarını ailelerine geri vermekle yükümlü olduğunu vurguladı.



Fotiu, bu sürecin yıllar önce yaşanmış olması gerektiğine dikkat çekti ve devletin ailelerin yanında olduğunu bildirdi.



Kazıları yürüten ekibin çok deneyimli olduğunu, ancak toplantıda çeşitli zorlukların ortaya konduğunu ve birkaç hafta içerisinde bölgede kazılara başlayabilmek için somut bir faaliyet planının kabul edildiğini açıklayan Fotiou, soruları da yanıtladı.



Cumhurbaşkanlığı Komiseri, bölgede gömülü kayıp sayısının tam olarak bilinmediğini, bugüne kadar Akıl Hastanesi bölgesinde 28 Kıbrıslı Rum kayıp olduğuna inanıldığını, ancak alınan bilgilere göre rakamın daha da yüksek olabileceğini anlattı; bombalama sırasında ölen bir hemşire ve bir askerin uygun şekilde gömüldüğünü bildirdi.