Athalassa bazı kalıntılara ulaşıldı

Athalassa Akıl Hastanesi”nin 1974 Harekatı’nda maruz kaldığı bombalama sırasında hayatlarını kaybeden 31’i akıl hastası toplam 33 kişinin naaşlarının bulunması çalışmaları sürüyor.

Fileleftheros gazetesi, söz konusu dönemde meydana gelen bombalama sonrasında akıl hastanesinde ölenlerin hepsinin, bombalama sonucu açılan bir kratere gömüldüğüne inanıldığını ancak gelişmelerin farklı yönde ilerlediğini yazdı.

Gazete, ilk kraterde yapılan kazılarda 10-12 kişiye ait olduklarına inanılan kemiklere ulaşıldığını belirtirken, daha sonra bazı görgü tanıklarının bölgede ikinci bir kratere daha gömülme işlemi yapıldığını, bazı kişilerin ise “Konstantinu ve Eleni” mezarlığına gömüldüklerini iddia ettiklerini bildirdi.

Habere göre, ikinci krater aranırken iki farklı durumda üç kişinin naaşı olduğu düşünülen kemiklere ulaşıldığı ancak kesin sonuçlar incelemeler sonrasında ortaya çıkacak. İkinci krater ise henüz bulunamadı.

Bir başka görgü tanığının ise, akıl hastanesinin bazı sakinlerinin naaşlarının Lefkoşa’ın güneyindeki “Konstantinu ve Eleni” mezarlığına gömüldükleri iddiası üzerine burada da çalışma yapılması düşünülüyor.