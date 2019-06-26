‘Atayamayan’ Hükümet!

BİR HABER- YORUM

Doğuşu, oluşumu, kuruluşu ile deyimi yerindeyse ‘Kriz üstüne kriz’le hayat bulan UBP- HP Hükümeti, esasen ‘Maraş kararı’, ‘Maronit açılımı’, gerekse de ‘Cumhurbaşkanı Akıncı ile polemikler’le olsun ‘hedef şaşırtmaya’ çalışsa da kamuoyundaki itibarını sağlayamadı.

Kamuoyunun büyük bir kesiminde kabul görmeyen Hükümet’e mensup siyasi partiler, kendi partileri içerisindeki kaynamaları da soğutamadı.

UBP’nin eski Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün’ün dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Meclis’e gelen dosyalar, iki partinin içinde tansiyonu yükselttiği gibi, birbirleri arasında da gerilimi artırdı.

Uzun süredir Meclis oturumlarına katılmayan Hüseyin Özgürgün bu günlerde ‘tatil modunu’ bıraktı, takım elbiseyi giydi, deyimi yerindeyse de kılıçları kuşanıp yeniden sahalara döndü…

Bu süreç özellikle UBP’ye ama Hükümet ortaklarına da, daha da sıkıntı yaratacak, hatta zarar verecek gibi görünüyor.

Yaşanacakları hep birlikte izleyeceğiz…

Öte yandan UBP kendi içinde bir de ‘atama’, daha doğrusu ‘atayamama’ krizi de yaşıyor. İlk günden Başbakanlık’ta, Ersin Tatar’ın yanında ‘hazır bulunan’ ve hatta ‘tebrik kabul eden’ birçok isim ne yazık ki bugün oralarda değil…

Bakanlar Kurulu Genel Sekreterliği’ne atanması beklenen, Cumhuriyet Meclisi Yasalar ve Tutanaklar eski Müdürü Seral Fırat yerine birden bire Hüseyin Özgürgün’ün de bu günlerde dilinden düşürmediği İlkan Varol’un atanması, şaşırtıcı ilk atamalardan biriydi… Çünkü Seral Fırat, Başbakan Ersin Tatar’ın talebi ile ilk günden Başbakanlık’a gelmiş ve hatta dosya incelemeye, personelle tanışmaya dahi başlamıştı.

Başbakanlık’a atanma için adı geçen Arif Sonuç da bugün oralarda olmayan isimlerden… Daha sonra ‘Piyangolar Birimi Müdürü’ olarak ismi geçirilen Sonuç için bu atama da gerçekleşmedi.

Tüm bunların yanı sıra ‘Başbakanlık Özel Kalem Müdürlüğü’ da dahil Başsavcılığın ‘olumsuz’ görüşü ile durdurulan atamalar da halen beklemede… Başbakanlık koridorlarında ‘Danışmanlık’ için dolaşan birçok isim de…

Sağlık ve Turizm Bakanlıklarındaki ‘tartışılmalı’ müsteşar atamaları da sürüncemede kalanlardan…

Daha birçok müdürlük de atama için beklemede, buna bağlı yapılacak işler de durma noktasında.

Her ağzını açtığında, her adım attığında bir krize neden olan Hükümet, ne yazık ki atamalarda da sıkıntıda.

Gerek parti için krizlerin endişesi, gerekse de bir takım dengelerin sağlanması ve verilen sözlerin tutulmasının özellikle UBP Genel Başkanı, Başbakan Ersin Tatar’ı zora soktuğu aşikar…

“Sabrediyorsak boyun eğdiğimiz için, mücadele etmek istemediğimiz için değildir, sabrın kendisi bir mücadeledir…” diyen ortağı Kudret Özersay ise bu ortaklıkta daha çok ‘sabır çekeceğe’ benziyor.

BİR DETAY

“Maraş’ın KKTC yönetiminde açılması,

KKTC Anayasası’na da aykırı”

Dev-İş Eski Başkanı ve CTP Eski Milletvekili Hasan Sarıca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Hükümet’in ‘Maraş açılımı’na ilişkin önemli bir hatırlatmada bulundu…

Maraş’ın KKTC yönetiminde açılması Denktaş-Kibrianu Doruk Antlaşması’nın 5.ci maddesine açıkça aykırı olduğunu ifade eden Sarıca, Bağımsızlık Bildirgesi’nde çözümün temel parametrelerinden biri olan Doruk Anlaşması’na doğrudan referans yapıldığına ve bu bildirgenin Anayasa maddesi hükmünde olduğuna vurgu yaptı.

Sarıca, “Yani KKTC Anayasası’na da aykırıdır. Konunun pek çok boyutu var. Şimdilik bununla yetiniyorum” dedi.