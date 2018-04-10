Atatürkçü Yaşam Derneği’nden YENİDÜZEN’e ziyaret

Atatürkçü Yaşam Derneği’nden bir heyet, YENİDÜZEN’e gelerek derneğin çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Dernek adına, Başkan Ahmet İşcan, Başkan Yardımcısı Abdürrahim Türkmen ve Yönetim Kurulu Üyesi İlhan Yeşilyurt, YENİDÜZEN’den Yayın Koordinatörü Tayfun Çağra, Haber Müdürü Meltem Sonay ve Yazıişleri Müdürü Mert Özdağ’la görüşerek dernek çalışmaları ve YENİDÜZEN’in yayınlarını konuştu. Atatürkçü Yaşam Derneği yetkilileri ziyarette yaptığı açıklamada Kıbrıs’ın kuzeyinde gericiliğe karşı mücadele edeceklerini vurgulayarak YENİDÜZEN’in bu yöndeki yayınlarına destek belirtti.

Son zamanlarda artan tarikatlar ve gerici söylemlere karşın bir eylem planı hazırlığı içinde olduklarını kaydeden Dernek yöneticileri, bu planlarını çeşitli kurumlarla paylaşacaklarını dile getirerek, Yenidüzen’den de destek istediler.

Yenidüzen yöneticileri ise Gazetenin vizyonu ve misyonu gereği zaten bu gibi faaliyetleri deşifre etmenin örneklerini geçmişte ve şimdi de verdiklerini, çağdaş, ilerici ve Kıbrıs kültür ve yaşamını öne çıkaran çalışmaları aktarmaya hazır olduklarını belirterek bu yöndeki çalışmalara destek olacaklarını kaydettiler.