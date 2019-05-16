Atatürk Spor Salonu çemberine trafik ışıkları ihlal tespit kamerası takılıyor

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Trafik Dairesi, yarın sabah Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde bulunan Atatürk Spor Salonu dörtyol kavşağına trafik ışıkları ihlal tespit kameraları monte ediyor. Takılan kameralar, kırmızı ışık, hız limiti, kavşak içi şerit ihlalleri (3. şerit yaratma) ve benzeri suçları tespit edip fotoğraflayabilecek. Açıklamada “Kavşağı kullanacak olan sürücülerin azami 50 km/s hız sınırına ve trafik ışıklarına uymaları gerektiği önemle hatırlatılır. Kameralar gelecek hafta devreye alınacak. Kameralar devreye alınmadan önce kamuoyu yeniden bilgilendirilecektir” ifadeleri kullanıldı.