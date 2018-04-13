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Atatürk Öğretmen Akademisi Yönetim Kurulu’nda yeni oluşum

Atatürk Öğretmen Akademisi Yönetim Kurulu’nda yeni oluşum

Resmi Gazete’de yayımlanan10 Nisan tarihli karar ile yeni atamalar yapılığı ve yönetim kurulunun yeniden oluşturulduğu açıklandı.

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Resmi Gazete’de yayımlanan10 Nisan tarihli karar ile yeni atamalar yapılığı ve yönetim kurulunun yeniden oluşturulduğu açıklandı.

Buna göre Atatürk Öğretmen Akademisi Kuruluş Yasası’nın 14’üncü maddesi uyarınca Doç. Dr. Aahmet Güneyli, Bekir Hınçal, Güven Varoğlu, Mehmet Özbilgehan ve Nihal Sofu’nun atanmasına ve Yönetim Kurulu’nun oluşturulumasına karar verildiği açıklandı.

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