Atatürk Anısına Enduro Yarışı Karaağaç’ta

KKTC 2018 Enduro Şampiyonası’nda sezon, yarın Karaağaç PineValley arkasında hazırlanan yaklaşık 5 kilometrelik etapta yapılacak yarışla devam ediyor. Yarışmacılar biri antrenman olmak üzere üç kez etabı geçecekler ve birinci olmak için mücadele edecekler. Baştaşlar İnşaat’ın sponsorluğunda; Güven Sigorta, Lungo Cafe, Capital Türk ve Capital FM’in katkılarıyla organize edilecek yarış 11.00’de başlayacak. Kayıt işlemlerinin dün tamamlandığı yarışta Motosiklet ve ATV olmak üzere iki kategoride toplam 7 sınıfta yarışmacılar mücadele edecek. Takribi 15.00’te son bulacak olan yarışın ödül töreni yarış alanında yapılacak ve dereceye girenlere kupaları takdim edilecek.