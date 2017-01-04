Ataol Behramoğlu TED Kuzey Kıbrıs Koleji’nde

Türk şiirinin usta şairi Ataol Behramoğlu TED Kuzey Kıbrıs Koleji öğrencileriyle buluşuyor.

1970 sonrası toplumcu şiirleriyle Türk şiirine damgasını vuran Behramoğlu, TED Kuzey Kıbrıs Koleji Türk Dili ve Edebiyatı Zümresinin her yıl geleneksel olarak düzenlediği kitap etkinlikleri haftası çerçevesinde yarın ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileriyle “ Cumhuriyet ve Şiir” konulu bir söyleşi gerçekleştirecek. Kültür Merkezi’nde 11.30 – 13.30 ve 14.30 da yer alacak Söyleşiler öncesinde şiirleri sınıfta okuyup çözümleyecek olan öğrenciler, Ataol Behramoğlu’na günün sonunda kitaplarını imzalatabilecekler.