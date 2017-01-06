Türk şiirinin usta şairi Ataol Behramoğlu TED Kuzey Kıbrıs Koleji öğrencileriyle buluştu.

1970 sonrası toplumcu şiirleriyle Türk şiirine damgasını vuran Behramoğlu, TED Kuzey Kıbrıs Koleji Türk Dili ve Edebiyatı Zümresinin her yıl geleneksel olarak düzenlediği kitap etkinlikleri haftası çerçevesinde dün ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileriyle “ Cumhuriyet ve Şiir” konulu bir söyleşi gerçekleştirdi. Kültür Merkezi’nde yer alan söyleşiler öncesinde şiirleri sınıfta okuyup çözümleyen öğrenciler ve öğretmenler Ataol Behramoğlu’na kitaplarını imzalattılar.

Söyleşi bölümlerinde Kıbrıs’la ilgili merhum şair Fikret Demirağ ile olan dostluğundan, Varlık Dergisi’nde yayınlanan Özker Yaşın şiirlerini keyifle okuduğundan, genç kuşak şairlerden Beste Sakallı, Neşe ve Mehmet Yaşın’ndan söz eden Behramoğlu, Türk insanının klişe sözlerin ötesine geçerek Kıbrıslı Türkleri tüm yönleriyle tanıyıp anlamasında yarar gördüğünü, TED’deki çağdaş eğitim sistemini benimseyip desteklemesi nedeniyle tüm okullarını kapsayacak bir Cumhuriyet ve Şiir söyleşi günleri projesi kapsamında Kıbrıs’a geldiğini anlattı.

Değirmenlik Orta Okulu öğrencilerinin de izlediği etkinlik, TED Kuzey Kıbrıs Koleji Genel Koordinatör ve Okul Müdürü Sevinç Boztuna tarafından Ataol Behramoğlu’na plaket takdimi ile tamamlandı. Lha