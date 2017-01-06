Lefkoşa15 °C

  1. HABERLER

  2. KÜLTÜR & SANAT

  3. Ataol Behramoğlu, Kıbrıslı şairleri andı
Ataol Behramoğlu, Kıbrıslı şairleri andı

Ataol Behramoğlu, Kıbrıslı şairleri andı

Türk şiirinin usta şairi Ataol Behramoğlu TED Kuzey Kıbrıs Koleji öğrencileriyle buluştu.

A+A-

Türk şiirinin usta şairi Ataol Behramoğlu TED Kuzey Kıbrıs Koleji öğrencileriyle buluştu.

1970 sonrası toplumcu şiirleriyle Türk şiirine damgasını vuran Behramoğlu, TED Kuzey Kıbrıs Koleji Türk Dili ve Edebiyatı Zümresinin  her yıl geleneksel olarak düzenlediği kitap etkinlikleri haftası çerçevesinde dün ilkokul,  ortaokul ve lise öğrencileriyle “ Cumhuriyet ve Şiir” konulu bir söyleşi gerçekleştirdi. Kültür Merkezi’nde yer alan söyleşiler öncesinde şiirleri sınıfta okuyup çözümleyen  öğrenciler ve öğretmenler Ataol Behramoğlu’na  kitaplarını imzalattılar.

Söyleşi bölümlerinde Kıbrıs’la ilgili merhum şair Fikret Demirağ ile olan dostluğundan, Varlık Dergisi’nde yayınlanan Özker Yaşın şiirlerini keyifle okuduğundan, genç kuşak şairlerden Beste Sakallı, Neşe ve Mehmet Yaşın’ndan söz eden Behramoğlu, Türk insanının klişe sözlerin ötesine geçerek Kıbrıslı Türkleri tüm yönleriyle tanıyıp anlamasında yarar gördüğünü, TED’deki çağdaş  eğitim sistemini benimseyip desteklemesi nedeniyle tüm okullarını kapsayacak bir Cumhuriyet ve Şiir söyleşi günleri projesi kapsamında Kıbrıs’a geldiğini anlattı.

Değirmenlik Orta Okulu öğrencilerinin de izlediği etkinlik, TED Kuzey Kıbrıs Koleji Genel Koordinatör ve Okul Müdürü Sevinç Boztuna tarafından Ataol Behramoğlu’na plaket takdimi ile tamamlandı. Lha

Bu haber toplam 38 defa okunmuştur
Etiketler : ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür ve hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren ya da cinsiyetçi ve evrensel insan haklarına aykırı ifadeler; ayrıca ırkçı ve barış gazeteciliğine ters yorumlar onaylanmamaktadır.