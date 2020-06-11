Ataoğlu’ndan KITREB’e ziyaret

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ve heyeti, Kıbrıs Türk Rehberler Birliği (KITREB) Başkanı Dener Öymen’i ziyaret etti.

DP’den yapılan açıklamaya göre, ülke turizmine katkıda bulunan sektör ve kurumları koronavirüs süreci sonrası ziyaret gerçekleştiren Ataoğlu, KITREB’in sorunlarını ve önerilerini dinledi.

“Ülkemize adım attığından itibaren ülkeden gideceği güne kadar turistin duyacağı memnuniyetin rehbere de bağlı olduğunu” söyleyen Ataoğlu, “Rehberlerimiz, gelen turistlere ülkemizin güzelliklerinin tanıtılmasının yanı sıra gösterdiği ilgi ve alaka ile o turistin bir daha ülkeye gelmesine vesile olur” dedi.

Turizm Bakanlığı döneminde rehberlerle bir çok toplantı yaptığını ve gelişmesi için uğraş verdiğini anımsatan Ataoğlu, “Rehberlerin bu turizm çarkının içerisindeki dişlinin en büyüğüdür. Rehbere çok büyük sorumluluklar düşmektedir” açıklamasını yaptı.

Sessiz Rehber konusuna değinen Ataoğlu, bakanlık döneminde sessiz rehbere karşı olduğunu ve halen daha karşı olduğunu belirtirken, Güney Kıbrıs’tan gelen Rum rehberin ülkeyi daha iyi anlatamayacağını dile getirdi.

Rum tarafından gelen rehberin yanlış bilgi aktarabileceğini belirten Ataoğlu, bakanlığı döneminde rehberlerle uyum içinde çalıştıklarını söyledi.

Ataoğlu ülke turizmine önem verdiklerini ve sorunların çözümü için DP olarak her türlü desteğe hazır olduklarını aktardı.

KITREB ekibinin sorun ve önerileri dinleyen Ataoğlu, DP olarak oluşturdukları ekip ile bu görüş ve sorunlar doğrultusunda çalışma yapacağını, konuları Meclis’te diğer platformlarda dile getireceğini açıkladı.