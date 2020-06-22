Ataoğlu: “Tatar, Özersay’dan talimat alıyor”

DP Genel Başkanı Fikri Ağaoğlu, Kudret Özersay’ın UBP’ye ‘süreler tanıdığına’ işaret etti, tek tek isimler verilerek bu isimlerin görevden alınmasını talep ettiğini savundu.

“Şimdi sıra kimde çok merak ediyorum” diyen Ataoğlu, çeşitli sorular sordu:

“Kudret Özersay Başbakan’a kadar Cuma günü saat 14:00’e kadar süre verdi mi vermedi mi, bunu çıkıp açıklasınlar.

Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan’ın sivil havacılık çerçevesinde ihmali var mı yok mu? Tolga Atakan hakkında görev ihmali veya suiistimal soruşturması yapılacak mı?

Muhaceret işlemi yapılan kişilerin isimlerini Sayın Bakan öğrenmek istemedi mi? Öğrenmişse bu kişilerle ilgili sorulan sorulara neden cevap vermiyor? İçişleri Bakanı ile ilgili nasıl bir işlem yapılması düşünülüyor?

Yoksa UBP araştırma ve soruşturmaları sadece kendi partisinin bakanlarına mı yapıyor?

Ersin Tatar, Kudret Özersay’ın hükümeti bozmasından ve koltuğundan gitmesinden mi korkuyor? Bu endişe ile mi bütün taleplere eyvallah deyip yerine getiriyor?

UBP’nin kimden talimat aldığını, kimlerin kellesini aldığını hepiniz biliyorsunuz… Sıra kimde diye merak ediyoruz.”