Ataoğlu:  “Tanıtım değişerek, pazarlama gelişerek devam edecek...”

Kıbrıs’ın kuzeyi, 2018’in ilk bir buçuk ayında 8 ayrı ülkede tanıtıldı. Turizm ve Çevre Bakanlığı, ülkemizi temsilen, Hollanda’da Vakantieberus, Avusturya’da Ferien Messe, Stuttgart’ta CMT The Holiday Exibition, İstanbul’da Emitt, Londra’da Destination of London, Finlandiya’da Matka, Belçika’da Brussels Holiday Show ve Çek Cumhuriyeti’ de Holiday World Show fuarlarına katıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bakanlık ve sektör yetkililerinin ülkemize daha fazla ülkeden turist gönderilmesine ve karşılıklı işbirliği olanaklarının gelişmesine yönelik uluslararası tur operatörleri ile önemli görüşmeler gerçekleştirilen fuarlarda ayrıca zengin görsellerle donatılmış modern stantları ziyaret eden konuklara kitle, kültür, sağlık, eko ve diğer alternatif turizm çeşitleri tanıtıldı.

Her yıl sektörün yoğun ilgisiyle karşılaştıklarını ifade eden Turizm Ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, vazgeçilmez buluşma noktası haline gelen uluslararası fuar organizasyonlarının, promosyon faaliyetlerinin bir arada kullanılmasını sağlayan en önemli araçlar olduğunu belirtti.

Tanıtıma ve pazarlama faaliyetlerinin gelişerek ve değişerek devam edeceğinin altını çizen Ataoğlu, “Bu dönemde Avrupa pazarlarındaki tanıtıma ve pazarlama bütçelerimizi artırmayı planladık. Tanıtım anlamında çok daha aktif çalışmalar yapmayı planlıyoruz ve bu çerçevede tur operatörleri ve acentelerin faaliyetlerine daha fazla destek olmanın yollarını arıyoruz” dedi.

Turizm konusunda meselenin düğümlendiği yerlerden birinin de tanıtım ve pazarlama olduğunu ifade eden Ataoğlu, Kuzey Kıbrıs’ın tanıtma ve pazarlama faaliyetlerini kamu kaynakları ile yaptığına dikkat çekerek, diğer ülkelerde bunun kamu-özel ortaklığında yapıldığına işaret etti.

“Destinasyon merkezli tanıtım”

2018 yılında turizm sektörü ile beraber imaj ve destinasyon tanıtım çalışmaları yürüteceklerini kaydeden Ataoğlu, ''Pek çok etkinlik yaparak tecrübe biriktirdik. Bu tecrübelerimizi çağın gerekliliği olan dijital pazarlama yöntemleri ile destekleyerek turizm gelirlerimizi artırmaya çalışacağız..” ifadesini kullandı.

Ataoğlu, “2018 için Avrupa’dan daha fazla turist getirilmesine yönelik tur operatörleri ile görüşüyoruz. Amacımız tur operatörlerine çeşitli katkılar sağlayarak kamu-özel işbirliğini geliştirmek ve ülke turizmimizin daha ileriye gitmesini sağlamaktır” dedi.

''2019 yılında fuarlarda ülkemizi destinasyon merkezli, bölgesel farklılıkları içeren tanıtımla temsil etmek istiyoruz” diyen Ataoğlu, “Kuzey Kıbrıs” yerine örneğin Girne, Mağusa vb. gibi stantlar kurmayı hedeflediklerinin altını çizdi. Destinasyona yönelik çalışmaların sektör ile birlikte belirleneceğini ifade eden Ataoğlu, “Bu şekilde ülkemizi daha iyi tanıtabileceğiz” dedi.