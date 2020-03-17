Ataoğlu: "KKTC batma tehlikesi ile karşı karşıya"

DP’den yapılan açıklamaya göre hükümete çağrı yapan DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, acil ve çok ivedi karar mekanizmalarının derhal hayata geçirilip, tüm ekonomik dinamiklere dayanma gücü verecek bir dizi önlemin alınması zamanının geldiğini ve geçmek üzere olduğunu belirtti.

Ataoğlu, “Bu yükümlülük, bugün için zaruri iken, yarın için geç olabilir.” İfadelerini kullandı.

Ataoğlu, gün geçtikçe, salgın paniği yanında halkın ekonomik sıkıntılarla da buluşmakta olduğunu kaydederek, iş yerlerinin önlemler kapsamında kapatılması, küçük esnaf ve işverenin bu önlemlere uyması ile birlikte yaşanan virüs salgını kabusunun artık ekonomik bir boyut da kazandığını ifade etti.

İşten çıkarılanlar, iş yerini açamayanlar, üretimini sürdüremeyenlere ek olarak hükümetin ay sonunda kamu görevlilerine eksik ödeme, ya da zamanında ödeme yapamayacağının da sinyallerinin gelmekte olduğunu savunan Ataoğlu şöyle devam etti:

“Bu noktada, bankalara kredi borçlarına yönelik olarak, iş yeri kiralarının ödenmesi gibi sorunlar yanında, bugüne dek devletin en büyük geliri elde etmesini sağlayan sektörler de büyük sıkıntılar içerisindedir. Önlemlerin sadece virüsün bulaşıcılığına engel olma yönünde alınıyor olması, KKTC ekonomisini de dibe vurdurmaya yüz tutmuştur. Bu noktada geç olmadan ekonomik tedbirlerin alınması ve bunun konsensusla, birlik ve beraberlik ruhu içerisinde hayata geçirilmesi artık gereklilik değil, elzem bir mecburiyet halini almıştır.

Gidişatımız, sağlık yanında ekonomik bir buhranın da kapımıza dayanacağı yönünde bir gidişata işaret etmektedir.

Bu tespitler ışığında, ivedi ekonomik tedbirlerin derhal hayata geçirilmemesi durumunda, kapısını kapatan turizm sektörü ile birlikte orta ve büyük boy işletmelerin iflas noktasına geleceği aşikardır.”