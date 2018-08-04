Ataoğlu: “Hilton'un Ercan'dan gelişi ülke tanıtımı için önemli"
Hilton Otelleri'nin veliahtı Paris Hilton, bir etkinliğe katılmak üzere özel bir uçakla Ercan Havaalanı'ndan Kıbrıs'ın kuzeyine geldi
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Paris Hilton ile kısa bir süre sohbet eden Ataoğlu, Paris Hilton'un adaya gelmesinin ülke tanıtımı adına önemli olduğunu söyledi. Hilton’a ülkeye ait ipek kozası figürlü resim hediye eden Ataoğlu, Kuzey Kıbrıs’ta güzel bir tatil geçirmesini dileyerek organizasyonu gerçekleştirenlere teşekkür etti.
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Etiketler : Paris Hilton, Kuzey Kıbrıs
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