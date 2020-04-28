Ataoğlu: Gizli taşıyıcılar olabilir, geniş tarama şart

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Meclis'te konuşarak, hükümetten muhalefet ve sivil toplumla istişareye geçmesini beklediklerini kaydetti, muhalefetin açıklamaları ve kararları basından ve sosyal medyadan öğrendiğini ifade etti.

Hükümetin muhalefeti de dinlemesi gerektiğini söyleyen Ataoğlu son dönemlerde COVID 19 testlerinin negatif çıktığına işaret etti 4 adımda uygulanacak “açılım” sürecinin önemli olduğunu belirtti. Gizli taşıyıcıların olduğunu ifade eden Ataoğlu geniş tarama yapılmasını istedi.

Ocak ayındaki bazı rahatsızlıkların coronavirüs hastalığı belirtisi gösterdiğini iddia eden Ataoğlu “Keşke geçmişe dönük verilere ulaşabilsek ve bunu tespit edebilsek” dedi.

Ataoğlu hükümetin “her şeyi doğru bildiğini” sandığını söyleyerek maske fiyatlarının yüksek olduğuna dikkati çekti ve bu konuda denetim ile sabit fiyat uygulaması gerektiğine vurgu yaptı.

Partisinin Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 1 yıl ötelenmesi gerektiğini savunduğuna işaret eden Ataoğlu “(Seçimi) Bir kez daha öteleme ihtiyacımız olacak” dedi.

KIB-TEK’te 2 milyon 100 bin TL’lik ihalesiz alım gerçekleştirildiğini söyleyen Ataoğlu bu konuda iltili bakanın açıklama yapmasını istedi.