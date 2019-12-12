Ataoğlu: Eski Eserler'in Dışişleri Bakanlığı uhdesine aktarılmasına anlam veremedim

DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu da, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi’nin, Turizm Bakanlığı çatısından alınarak, Dışişleri Bakanlığı uhdesine aktarılmasını eleştirdi ve buna anlam veremediğini söyledi.

Eski Eserler ve Müzeler Dairesi bütçesinde sadece yüzde bir oranında artış yapılması konusunda da eleştirilerde bulunan Ataoğlu, bunun nedenini sorarak, geçmiş hükümet dönemindeki projelere göz atılıp atılmadığını öğrenmek istediğini dile getirdi.

Eski eserlerle ilgili bir çalışma yapılmadığını gözlemlendiğini ifade eden Ataoğlu, kendi hükümetleri döneminde yapılan çalışmalara değindi ve tamamlayamadıkları çalışmaların akıbetinin ne olacağını öğrenmek istediklerini söyledi.