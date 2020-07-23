DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, HP’nin eski Başkanı Kudret Özersay’ın bir akşam kendisini arayarak, ‘Hükümet’in bozulması durumunda yeni bir oluşumda yer alıp almayacağını sorduğunu’ açıkladı.

Ataoğlu, bu soruya ‘Hükümet bozulursa konuşuruz’ yanıtı verdiğini de ifade etti.

Meclis’te ortak açıklama yapan muhalefet partisi yetkililerine ‘yeni bir koalisyon’ görüşmesi yapılıp yapılmadığı soruldu.

DP Genel Başkanı Ataoğlu, Kudret Özersay’ın yeni bir Hükümet’te yer alıp almayacaklarını kendisine sorduğunu açıkladı.