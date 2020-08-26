Atakan’dan taksicilere: “Hoşgelsinler”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan yarın yapılması planlanan eylemle ilgili taksicilere seslendi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Atakan, “Taleplerini dinleriz, kahvemizi ikram eder çalışmaya devam ederiz” ifadelerini kullandı.

Atakan’ın açıklaması şöyle:

“Hoşgelsinler şimdiden.

Sanırım son dönemlerin en ilginç eylemi olacak bu eylem. Zira öne sürülen sıkıntıların bir kısmı çözüldü bir kısmı da gerçeklerle bağdaşmıyor.

Taksici arkadaşlarımız taleplerinin bakanlık tarafından dinlenmediğini söylüyor, halbu ki temsilcileri gün aşırı bakanlıkta ve her dilediklerinde ne aktarmak istiyorlarsa dinleniyor. Tüm talepleri imkan dahilinde karşılanıyor.

Taksici arkadaşlarımız kaçak taşımacılık ile mücadele edilmediğinden şikayetçi. Bizzat temsilcileri yıllardır bu dönemki kadar denetimin daha önce yapılmadığını ve bu durumdan duydukları memnuniyeti sıklıkla dile gerirdiler. Defalarca birlikte denetime çıktık memnuniyet dolu mesajları hala durur.

Taksici arkadaşlarımız kaçak taşımacılık ve turistik taşımacılığı düzenleyen yasa yapılmamasından şikayet ediyorlar. Bizzat birlik başkanlarının, temsilcilerinin katılımı ile katkıları ile hazırlanan yepyeni bir yasanın varlığından hepsi haberdar dahası kendilerinin ne talep ettilerse yasaya dahil edildiğini çok iyi biliyorlar. Memnuniyetlerini bizzat başkanları defa defa dile getirdi. Seçim yasaklarından hemen sonra meclise sevkedileceğini de biliyorlar.

Taksici arkadaşlarımız yenilenen taksimetrelere geçiş döneminin pandemi dolayısı ile 1 yıl ertelendiğini de biliyor.

Yıllardır yeni Taksi T’si vermeme politikasının aynen devam ettiğini söylemeye gerek var mı ?

Taksici arkadaşlarımız pandemi döneminde ortaya çıkan kayıpların mümkün mertebe, hattı bazılarını talep etmemelerine rağmen özelde Bakanlık genelde Hükümet tarafından yerine getirildiğini de biliyorlar.

Peki bu eylem neden yapılıyor ?

Birlik içi çekişme mi ? Zemin kazanma derdi mi ? Üyelerle iletişim eksikliği mi ? Siyasi mi ? Başka saikler mi ? İnanın bilmiyorum.

Herneyse taksici arkadaşlarımız şimdiden hoşgelirler. Taleplerini dinleriz, kahvemizi ikram eder çalışmaya devam ederiz.”