Atakan:1 günde sıfırladınız

Kıbrıs Türk Kamu Emekçileri Sendikası (KES) Buran Atakan, hükümeti, ülkedeki her şeyi alt üst etmekle suçladı.

Yazılı açıklamasında, hükümeti eleştiren Atakan, “Ne eğitim, ne esnaf, ne de psikoloji… Hiçbir şey bırakmadınız. Toplumun yaptığı fedakarlığı 1 günde sıfırladınız. Galiba en doğrusu sizin kendinizi kapatmanız” ifadelerini kullandı.

“BİR ANDA HER ŞEYİ ALT ÜST ETTİNİZ”

Buran Atakan, açıklamasında şunları da kaydetti:

“Yurt dışından ülkelerine dönmek zorunda kalan çocuklarımıza 14 gün karantina uyguladınız. Bazı çocuklarımız bu süreyi çok da uygun olmayan koşullarda geçirse bile, sesini çıkarmadı, herkes koyduğunuz kurala uydu. Toplum her türlü fedakarlığı ve hassasiyeti gösterdi, kendimizi izole ettik. Aynı ülkede yaşamamıza rağmen aylarca, anne, baba, çoluk çocuğumuzu görmedik. Onları koruma altına aldık. Toplum kendi kendine yetmeye, iç dinamikler çalışmaya başlamışken, aylardan sonra esnaf nefes almaya, eğitim hazır duruma gelmişken, her şey normalleşmeye başlamışken bir anda her şeyi alt üst ettiniz. Tam 73 gün sıfır vaka olan ülkemizde karantina kurallarını ortadan kaldırarak adeta virüse davetiye çıkardınız.”