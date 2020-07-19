"Atakan gazetecilik derslerine başladı"

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) Başkanı Ali Kişmir, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan’ı, “ bakanlığının sorumluluklarını yerine getirmek yerine gazetecilik derslerine başladığı” gerekçesiyle eleştirdi.

Kişmir yazılı açıklamasında, Atakan’a, “boş vakitlerini gazetecilik dersleri yerine kendisini ilgilendiren sorumluluklarla ilgili bir ihtiyaç listesi hazırladıklarını” ifade ederek, şunları kaydetti:

“2018 yılının aralık ayında Ciklos bölgesinde hatalı yol yapımı nedeniyle hayatını kaybeden 4 gencimizin failleri hala cezalandırılmadı. Siz o dönemde de bakandınız. Bu konuda kimse bedel ödemedi. Derhal bu konuda 2 yıldır büründüğünüz sessizlikten çıkmanızı talep ediyoruz.

Sözleşmesi gereği yeni Ercan Havaalanı’nın yapım süresi çoktan dolmuştur. Sorumluluğunuz dahilinde olan bu konuda adım atmanız yönünde toplumsal bir beklenti var, derhal bir adım bekliyoruz.

‘Jet Skandalı’ olayında bahse konu kişilerin ülkeye gelişleri, girişleri ve kaçışları konusu sizin sorumluluğunuz vardır. Beklenti bu konuda sorumluluğunuzu yerine getirmeniz ve kamuoyunu gerçek bilgilerle acilen aydınlatmanızdır.

Yurtdışından gelen yabancılara gösterdiğiniz hürmetin dörtte birini güney emekçileri için de göstermeniz ve bu insanları artık ezmemeniz, acilen sorunlarına radikal çözüm bulmanız gerekmektedir.

Dünyada tek pandemi hastanesi olmayan ülke biz kaldık, toplumumuz bu konunun sadece Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin üzerine yıkılma çabasından rahatsız durumdadır. Bir bakan olarak bu konuda inisiyatif üstlenmenizi bekliyoruz.”

Kişmir, sadece bu 5 konunun bile Atakan ve bakanlık ekibini yeterince “oyalayacağını” ifade ederek, “Önce bu işleri ve ekonomik olarak tükettikleri özel sektör çalışanlarının sorunlarını halletsinler, üreten kesimin sesine kulak versinler ve işsiz kalan insanlara bir yardım eli uzatsınlar, sonra söz biz kendilerinden gazetecilik dersi almayı seve seve kabul edeceğiz” dedi.