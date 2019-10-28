Astrid doğal yaşama geri döndü
Ciddi bir şekilde yaralanmış şekilde bulunan caretta caretta Astrid, 4 yıldan sonra doğal yaşımına geri döndü.
Ciddi bir şekilde yaralanmış şekilde bulunan caretta caretta Astrid, 4 yıldan sonra doğal yaşımına geri döndü.
4 yıl önce Girne'nin Karşıyaka Bölgesi'nde bulunup, senelerce Yakın Doğu Üniversitesi, Taşkent Doğa Parkı ve Kıbrıs Vahşi Doğa Kurtarma ve Rehabilite Merkezi işbirliği ile tedavi gördü. En sonunda eski sağlığına kavuşan Astrid, dün halkın da yoğun katılımıyla, doğal yaşam alanına uğurlandı.
28 Ekim 2019 Pazartesi 13:30
İzlenme: 38
Etiketler : caretta caretta, Taşkent Doğa Parkı, Kıbrıs Vahşi Doğa Kurtarma ve Rehabilite Merkezi, Yakın Doğu Üniversitesi
Benzer Videolar