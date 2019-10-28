Astrid doğal yaşama geri döndü

Ciddi bir şekilde yaralanmış şekilde bulunan caretta caretta Astrid, 4 yıldan sonra doğal yaşımına geri döndü.

Ciddi bir şekilde yaralanmış şekilde bulunan caretta caretta Astrid, 4 yıldan sonra doğal yaşımına geri döndü.

4 yıl önce Girne'nin Karşıyaka Bölgesi'nde bulunup, senelerce Yakın Doğu Üniversitesi, Taşkent Doğa Parkı ve Kıbrıs Vahşi Doğa Kurtarma ve Rehabilite Merkezi işbirliği ile tedavi gördü. En sonunda eski sağlığına kavuşan Astrid, dün halkın da yoğun katılımıyla, doğal yaşam alanına uğurlandı.