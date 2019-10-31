Ne harika bir görüntüydü o…

Astrid denizine kavuştu…

Dört yıl sonra…

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Bir kaplumbağa Astrid…

Caretta Caretta.

4 yıl önce yaralı olarak bulundu, bir gözü görmüyordu…

Yakın Doğu Hayvan Hastanesi’ne götürülmüştü, orada iki yıl kaldı ve sonra Kıbrıs’ın kuzeyinde bir gurur simgesi olan Taşkent Doğa Parkı’na alındı.

Dalma problemi de yaşayan Astrid, Doğa Parkı’nda “Deniz Canlıları Merkezi’nin de kurulmasına vesile oldu.

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Taşkent Yaban Hayat Kurtarma Rehabilitasyon Merkezi’ni gezip yazmaya gittiğimde bir havuzun içinde kendisini izleyenleri kafasını kaldırarak selamlıyor, “tekrar yüzeceğim günleri sabırla bekliyorum” der gibiydi.

Merkezdeki uzmanlar, suya batma problemi yaşayan Astrid için İsrail’den uzmanların gelip muayene etmelerini ve görüş bildirmelerini bekliyorlardı.

Astrid’in dalma problemi bitmiş ve denize yeniden bırakılacağı gün bekleniyordu.

Ve o gün geldi.

Yaralı bulunduğu yerde Karşıyaka (Vasilya) sahilinde denize bırakıldı.

Astrid denizine kavuşmuştu.

İki gün sonra Merkez paylaştı;

Astrid iki günde 80 km. yol gitmiş ve Karpaz’dan, Balalan kıyılarından sinyal gönderiyordu Merkez’in sırtına yapıştırdığı takip cihazından…

Müthiş bir olaydı.

Dört yıl sonra gelen özgürlük.

Ve bu dört yılda önce Yakın Doğu, sonra da Taşkent Yaban Hayat’ın gayretleri…

Harika bir duygu.

Astrid, bir kaplumbağadan beklenmeyen hız ve çeviklikle denize doğru koşarken ve denizin suyuyla buluşurken verdiği görüntü muhteşemdi.

İki gün sonra Karşıyaka’dan taa Balalan’a varması dört yıllık havuzdan sonra hiç durmadan ‘koşar adım’ değil, ‘yüzer süzgeç’ devam ettiğini gösteriyordu.

Kim bilir oralarda mı dolanır durur yoksa daha ilerilere gider mi, Kıbrıs’ı 360 derece döner, yeniden bir tura kalkar mı!

Merkez, sanırım Astrid’in bu muhteşem yolculuğunu ara sıra paylaşır ve biz de takip etme fırsatı buluruz.

Tabii sadece Astrid değil, öncesinde de Taşkent Yaban Hayat Rehabilitasyon Merkezi tarafından çok sayıda yaban hayvanın tedavi edildikten sonra yaralı bulundukları yerde yeniden doğaya bırakılışlarını izledik ve bundan sonra da izleyeceğiz belli ki…

Çok güzel bir duygu.

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Bir yanda av günlerinde “vurabilirsiniz” denilen ve vurulan yaban hayvanlar, onları vuran insanlar, diğer yandan günlerce, aylarca, yıllarca tedavi edilen ve yeniden yaban hayata bırakılan hayvanlar ve tedavi eden, yaşatan insanlar…

Garip dünyanın bir garipliği daha…

