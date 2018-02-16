Asmaaltı esnafı ‘dert küpü’

Yayalaştırma çalışmaları süren Asmaaltı’nda esnaf yayaların yürümesi gereken yerlere park edilen araçlardan dert yandı, belediye ve polisin duyarsızlığından dert yandı… LTB Başkanı Mehmet Harmancı ise bölgedeki sıkıntılar için polise büyük görev düştüğüne işaret etti…

Fehime ALASYA

Başkent Lefkoşa’nın tarihi Surlariçi’nde yer alan Asmaaltı bölgesine akşam saatlerinde giren ve orayı park yeri olarak kullanan bazı şoförler, esnafı çileden çıkardı.

Bölgede esnaf ile şoförler arasında zaman zaman yüksek gerilimli tartışmalar yaşandığı, tarafların konuyu yargıya kadar taşıdığı belirtilirken, belediyenin ve polisin konuya duyarsız kaldığı ileri sürüdü…

YENİDÜZEN’e konuşan Asmaaltı ve Arasta esnafı, bazı kendini bilmez şoförlerin, yayalaştırılarak trafiğe kapatılan Asmaaltı’nın girişindeki kilitli demirlerin anahtarını kırarak açtığını ve aracını burada olan yürüyüş noktalarına park ettiğini anlatarak, bu konuda ne belediyenin ne de polisin hiçbir girişim yapmadığından yakındı.

Lefkoşa Türk Belediye Başkanı Mehmet Harmancı ise Asmaaltı bölgesindeki yapabileceklerinin sınırlı olduğunu ifade ederek, polis ile istişare içerisinde olduklarını kaydetti. Harmancı, motorlu taşıtların bölgeye girmemesiyle ilgili “Polisimize büyük görev düşüyor” dedi.

Bölgedeki yayalaştırma çalışmalarına ilişkin de bilgi aktaran Harmancı, yaklaşık üç ay gibi bir süre sonra sonuca ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.

Esnaf dert küpü…

Bölgede yaşanan sıkıntıları dile getiren esnaf, çözüm önerileri sundu. Gerek belediye gerekse polisin derhal yaşanan park yeri sıkıntısına el atması gerektiğini savundu.

Giriş çıkışlarda olan kilitlerin bazı şoförler tarafından kırılarak araçlarını yayaların yürüyeceği alana park ettiğini ileri süren esnaf, “Araçlar öyle bir dizilir ki yayalar geçemez” diyerek sitem etti.

Bölgede aydınlatma bulunmadığını belirten bazı esnaf ise can güvenliğinin tehlikede olduğunu düşünüyor.

Harmancı “Polisimize büyük görev düşüyor”

Bölgedeki çalışmalarla ilgili inceleme yapan Lefkoşa Türk Belediye Başkanı Mehmet Harmancı, araç parklarıyla ilgili sıkıntıyı YENİDÜZEN’e değerlendirdi.

Motorlu araçlar veya bisikletlilerin Asmaaltı’na girmemesinin ciddi bir sıkıntı olduğunu ve bunun giderilmesi için polise büyük görev düştüğünü ifade eden Harmancı, araç parkları konusunda ise polis ile istişare içerisinde olduklarını belirtti.

Bu alana araç park edilmemesi için yeni bir sistem yapmayı düşündüklerini kaydeden Harmancı, ‘elektronik baba sistemi’ ile sorunun giderileceği inancında.

Harmancı, “Arasta bölgesinde, Lokmacı’nın orada çok ciddi bir sıkıntımız var. Polisle de istişare ediyoruz çünkü bizim orada yapabileceklerimiz sınırlı…

Motorlu araçlar veya bisikletlilerin o alana girmemesi için polisimize büyük görev düşüyor. Zabıta görevlileri sadece park halinde ceza yazabiliyor, akan trafiğe yasalarımız gereği müdahale edemiyor. Biz elimizden geleni yapıyoruz ama polisin de artık bu bölgede kendini hissettirmesi lazım” dedi.

Yayalaştırma çalışmaları da etap etap sürüyor

Yayalaştırmaya ilgili çalışmaların etap etap sürdüğünü anlatan Harmancı, bugüne dek gelinen üç aylık süreçte büyük bir sorunla karşılaşmadıklarını belirterek, yaklaşık üç aylık bir süreçte projenin tamamlanmasını beklediklerini belirtti.

Harmancı, yürütülen çalışmaların ilerleyen dönemde bölgeye canlılık katacağı inancında olduğunu belirterek, “Bizim tadilat yaptığımız yerlerde yeni yeni dükkânların oluşması, dükkânların başka türlü bir ekonomik formasyona dönmesi, bunları görmek yapılan ihalenin ne kadar doğru bir ihale olduğunu bize gösteriyor” dedi.

Esnaf dertli!.. Cevdet Yücekal "Yaylaştırma yapılırken farklı tedbirler alınmalı" Salih Doktoroğlu "Yetkililer hiçbir şey yapmıyor, biz şahısları uyarıyoruz, gidip arabamızı çiziyorlar” Zihni Kalmaz "Motorlar, bisikletliler burada cirit atıyor” Ziya Yücekal "Her yer karanlık, motorlu ve bisikletlilerin geçip gitmesi, büyük sıkıntı” Mehmet Kahya "Plan, program ve düzen gerek…"

ESNAF NE DEDİ? ESNAF NE DEDİ? ESNAF NE DEDİ?

Cevdet Yücekal: "Yaylaştırma yapılırken farklı tedbirler alınmalı"

"Biz zamanında bu yaylaştırmayı uygun gördük ama bu kadar çok kafe bar olacağını öngörmedik. Araçlar öyle bir dizilir ki yayalar geçemez. Sarı çizgi yerlerde olan arabaları belediye yazdığı için gelip iplik pazarına park ediyorlar. Giriş çıkışlarda kilitler var, onları da kırıp yine de koyuyorlar. Uyarıyoruz, bu sefer biz yüzgöz oluyoruz, tedirginiz... Her türlü insan var, güvenlik yok, gece ışıklar yanmaz, göz gözü görmez, aydınlatma düzenlenmeli... Yaylaştırma yapılırken farklı tedbirler alınmalı. Kilitli boru yerine mantar koysalar kimse kırıp giremez..."

Salih Doktoroğlu: "Biz şahısları uyarıyoruz, gidip arabamızı çiziyorlar”

"Buralar yayalaştırıldı lakin arabalar, motorlar, bisikletliler sürekli geçiyor. Turistlere çarpanlar, korna çalıp rahatsızlık verenler oluyor. Yol hakkı onlarınmışçasına hareket ediyorlar, yol hakkı yayalarındır, onların değil. Belediye polisin ilgilenmesi gerektiğini söyler, polis ise belediyenin ilgilenmesi gerektiğini söyler, herkes topu birbirine atıyor. Bu sorunların çözüleceğine dair hiç umudumuz yok, hangi işimiz çözüldü de bu çözülecek ki... İki polis koysalar veya bir belediye görevlisi koysalar bu sorun iki haftada çözülür... Yetkililer hiçbir şey yapmıyor, biz şahısları uyarıyoruz, bizi mimleyip gidip arabamızı çiziyorlar, tehdit ediyorlar korkuyla başa çıkamıyoruz.”

Zihni Kalmaz: "Motorlar, bisikletliler burada cirit atıyor”

"Motorlar, bisikletliler burada cirit atıyor. Geçenlerde bir yaşlı kadın dükkândan çıkarken bir bisikletli ona çarptı, ortalık kan revan oldu... Belediye başkanına bunları, sorunları söylüyoruz ama hiçbir önlem alınmıyor. Kül tablası koyacağını söyledi, gelip basmadı. Turistler bizim gibi değil, sigarasını söndürmek için tabla arıyor, bize soruyor… Başıboş köpeklerin pisliğini temizlemekten bıkan esnaf var. Biz başkanı çok destekledik ama sözlerini tutmaması bizi çok düşündürdü. Herkes dışarı eşya asar, kafe gibi oturur. Biz getirip çiçek koyuyoruz ama herkes eşya asıyor, sarı çizgi ihlal ediliyor, gören duyan yok. Belediye burada daimi bir personel görevlendirmeli, bu sorunları mercek altına almalı."

Ziya Yücekal: "Her yer karanlık, motorlu ve bisikletlilerin geçip gitmesi büyük sıkıntı”

"En büyük sıkıntı araba parkları… Işıklar yanmıyor, her yer karanlık, motorlu ve bisikletlilerin geçip gitmesi, turistlere çarpması büyük sıkıntı yaratıyor. Her cumartesi polisi arıyoruz, belediye başkanına çoğu kez bildirdik, yüzüne söyledik ama çözüm yok... Yayalaştırma güzel ama tam anlamıyla olmalı. Zabıta önceden gündüz buradaydı ama şimdi hiç yok, gece deseniz hiçbir güvenlik yok. Park eden arabalar ile kavga eden esnaf var."

Mehmet Kahya: "Plan, program ve düzen gerek…"

"Şimdi yapılanlar yayalaştırma projesinin gecikmeli hayata geçirilişidir. Müteahhit mayıs ayı sonu gibi bitmesi gerektiğini fakat bu sürenin eylüle dek sarkabileceğini ifade ediyor. Yol yok, tuvalet, park yeri yok, dükkânlar karmakarışık, düzen yok, herkes her şeyi yapmaya çalışıyor. Hatır, tahammül deseniz hiç yok, taklit ve kargaşa var. Bunu da idareciler, başta belediye ve hükümet çözmeli. Örneğin bir berber dükkânı varsa yanında bir tane daha açılmasına izin verilmemeli, bu her alanda aynı... Yayalaştırılmak istenilen yeni yerler var, gerekli çalışmalar yapılacaksa yayalaştırılsın. Bu bölgelerde estetik var mı, kaliteli şeyler satılıyor mu, yayalaştırılmaya değer mi değmez mi, birçok ana unsura bakıp o şekilde yaylaştırılması gerekiyor. Bu yayalaştırma dükkânlar için değil zaten, turistlerin tarihi dokulara daha kolay gidebilmesi için yapıldı. Bu sayede yayalaştırılan bölge etrafındaki esnaf planlı olarak zenginleştirilmeli ama bunun için plan program, düzen gerek..."

Başkan Polise işaret etti… LTB Başkanı Harmancı: “Polisle de istişare ediyoruz çünkü bizim orada yapabileceklerimiz sınırlı… Motorlu araçlar veya bisikletlilerin o alana girmemesi için polisimize büyük görev düşüyor. Biz elimizden geleni yapıyoruz ama polisin de artık bu bölgede kendini hissettirmesi lazım”

Lefkoşa Türk Belediye Başkanı Mehmet Harmancı:

“Polisin bölgede kendini hissettirmesi lazım”

“Buradaki çalışmalar etap etap olan çalışmalardır. Başlangıç noktası Saray Otel’in olduğu noktadır, ilk etapta iki buçuk aylık yaklaşık 3 aylık bir süreç geçti ve şu anda Kumarcılar Hanı meydanına gelindi.

Burada üçüncü günümüz, hedefimiz ise yedi günde tamamlanmasıdır. İhale en kritik noktasına geldi. Bundan sonrası arastaya doğru gidecek ve orasıyla beraber bitişi göreceğiz. Hedefimiz iki veya iki buçuk aylık bir sürede tamamen bitmesidir. Şu ana dek çok büyük bir olumsuzluk yaşanmadı. Burası en son 1980 yılında kazılan bölgemizdir, uzun zamandır ihmal edilen bir yer, bu yapılan çalışmaların bölgeye büyük bir canlılık ve ekonomi kazandıracağına inancım gün geçtik sonra artıyor. Bizim tadilat yaptığımız yerlerde yeni yeni dükkânların oluşması, dükkânların başka türlü bir ekonomik formasyona dönmesi, bunları görmek yapılan ihalenin ne kadar doğru bir ihale olduğunu bize gösteriyor.

“Verdiğimiz rahatsızlık umarım en az seviyede hissedilir”

“Her bölgede yapılan çalışma beraberinde sıkıntı da doğurur çünkü burası Lefkoşa’nın kalbi. Buradaki çalışmalarda, kısa bir mesafe ve süre bile olsa etraftaki esnaf ile onların ihtiyaçlarına paralel bir çalışma yapmak zorundayız. Bu kısa sürede verdiğimiz rahatsızlık umarım en az seviyede hissedilir ve bundan sonraki ekonomik hayatlarına olumlu yönde etki eder.”

“Motorlu araçlar veya bisikletlilerin o alana girmemesi için polisimize büyük görev düşüyor”

“Arasta bölgesinde, Lokmacı’nın orada çok ciddi bir sıkıntımız var. Polisle de istişare ediyoruz çünkü bizim orada yapabileceklerimiz sınırlı… Umarım kısa zamanda bir çözüme ulaşacağız. Burada, Kumarcılar Hanı önünde kullanacağımız elektronik baba sistemi var, orada da aynı sistemi kurabilirsek bu sorun çözülecek diye umuyorum. Bu ihaleden sonra orası için de hemen aynı çözümü yapmaya çalışacağız.

Motorlu araçlar veya bisikletlilerin o alana girmemesi için polisimize büyük görev düşüyor. Zabıta görevlileri sadece park halinde ceza yazabiliyor, akan trafiğe yasalarımız gereği müdahale edemiyor. Biz elimizden geleni yapıyoruz ama polisin de artık bu bölgede kendini hissettirmesi lazım.”

“Sarı çizgi aşımıyla ilgili ciddi bir sıkıntı yok”

“Bölgedeki sarı çizgi aşımı ile çok fazla karşılaşmıyoruz, bir durum olursa orada görevli zabıtalarımıza söyleniyor ve hemen müdahale ediliyor. Şu ana dek bu konuyla ilgili bize ulaşan çok sıkıntı yok.”