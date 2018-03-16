Asma yaprağı ve ıspanakta limit üstü katıntı

Tarım Dairesi’nin gıda analizlerinde yerli üretim asma yaprağı ve ıspanakta limit üstü kalıntı tespit edildi.



Tarım Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 9-15 Mart tarihlerini kapsayan analizlerde 20 ithal ürünün tamamı temiz çıktı. 45 yerli ürünün ise 2’sinde limit üstü kalıntıya rastlandı.



Limit üstü çıkan Tatlısu’da Bilal Ateş’e ait asma yaprağının hasadı bir sonraki analize kadar durduruldu. Tepebaşı’nda Akdeniz Tarım Ürünleri’ne ait ıspanağın ise imhasına karar verildi.

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