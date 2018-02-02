Aslanköy'de ÖLÜMLÜ kaza

Aslanköy-Ulukışla arası meydana gelen trafik kazasında 27 yaşındaki Tolga Özkıraç hayatını kaybetti. Kaza; saat 20:00 sularında Cemali Polat'ın, yönetimindeki ND 632 plakalı TIR araç ile Aslanköy-Mağusa istikametine doğru seyrederken, Tolga Özkıraç'ın yönetimindeki PA 953 plakalı araç ile söz konusu tıra arkadan çarpması sonucu meydana geldi. Polis Basın Subaylığı tarafından yapılan açıklamada, çarpma sonucu iki aracın sıkışmış bir şekilde yaklaşık 100 metre sürüklendiği belirtilirken, araç içerisinde sıkışan Tolga Özkıraç'ın ağır yaralı olarak Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'ne sevk edildiği sırada yolda yaşamını yitirdiği kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.