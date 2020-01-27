Bu yıl “Asla Taksim'le Uzlaşmayacağız” sloganıyla düzenlenen EDON’un Trodos Gezisi gerçekleştirildi.

Çok sayıda Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum gencin katıldığı Trodos gezisi çerçevesinde İngiliz üslerine yapılan antiemperyalist yürüyüşün ardından Platanya piknik yerinde gerçekleştirilen siyasi - kültürel etkinlikte Kıbrıs sorununa çözüm ve yurdumuzun yeniden birleşmesi talebi güçlü bir şekilde haykırıldı.

Etkinlikte EDON Genel Sekreteri Hristos Hristofyas ve AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun konuşmalarının ardından EDON, CTP Gençlik Örgütü, TDP Gençlik Örgütü, Sol Hareket ve BKP Gençliği adına ortak bir açıklama yapıldı.