“ASKERSİZ LEFKOŞA” için çağrı

Askersiz Lefkoşa İnisiyatifi, 4 Mart Cumartesi günü, “Askersiz Lefkoşa, askersiz Kıbrıs” talebini yineliyor.

Açıklamanın tam metni şöyle:

Askersiz Lefkoşa, askersiz Kıbrıs taleplerimizi 2006’dan bugüne bir kez daha sokakta ortaya koymak için, Yeni Kıbrıs Partisi’nin de parçası olduğu Askersiz Lefkoşa İnisiyatifi olarak 4 Mart 2017, Cumartesi 15:00’de Sarayönü Meydanında buluşup, 16:00’da Ledra’da (Lokmacı) basın açıklaması yapacağız… Anti-militarist mücadelede taraf olan tüm siyasi parti ve örgütleri aramızda görmeyi umuyoruz…

On ikinci defa sokakta bir araya gelmeye hazırlanırken diyoruz ki:

Yeniden Birleşmiş Askersiz Kıbrıs - Barış, bütün ordular gittiğinde gelecek

Son 11 yıldır Askersiz Lefkoşa için, hayatlarımızın askersizleştirilmesi için yürüyoruz. Geçen yıl ilk kez birlikte yürüdük, güneyden kuzeye ve kuzeyden güneye, bu yıl da aynısını yapacağız. Bu yıl, Askersiz Lefkoşa yürüyüşü, müzakerecilerin Kıbrıs sorununun çözümü için kritik bir noktada bulunduğu dönemde yapılıyor. Lefkoşa surlariçini ikiye bölen ‘sınırları’ geçerek, geçen yıl ilk kez yaptığımız gibi, kuzeyden güneye ve güneyden kuzeye ortak bir rotayla Yeniden Birleşmiş Askersiz bir Kıbrıs talep edeceğiz.

Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk aktivistlerin yıllardır beraber mücadele ettiği, Kıbrıs’ın tamamen askersizleşmesi talebimizden vazgeçmiyoruz. Federal Kıbrıs’ta yeni bir güvenlik sistemi gerekeceğine inanıyoruz, fakat orta vadede güvenlik duygusunun, ancak bir bütün olarak Kıbrıs'ın federal politik bilincinin inşasına dayanabileceğini biliyoruz. Herhangi bir ordu güvenliğin garantisini veremez. Sadece Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlar ortaklaşa adadaki güvenliği sağlayabilir.

Biz Yeşil hattın iki tarafındaki Kıbrıs insanları olarak, yeniden birleşmiş federal bir Kıbrıs isteyen herkesi, adada bulunan tüm ordulara karşı olmaya çağırıyoruz. Güçlerimizi birleştirerek, ülkenin Türk-Yunan-İngiliz-Birleşmiş Milletler ve iki Kıbrıs ordusu fark etmeden tüm ordulardan askersizleşmesini talep edelim ve birbirimize destek olalım. Hala verilecek çok mücadelemiz var ve yerli-yabancı son asker, asker olmayı bırakana kadar mücadeleyi birlikte vereceğiz.

ALTI ORDU, BİR ADA

ARTIK EVE GİTMELERİNİN ZAMANI GELDİ

ARTIK FEDERASYON ZAMANI