Askerlik yapmadı: ‘RAPORLU’

Ayşemden Akın



Üniversite öğrenciliği sırasında Bakanlar Kurulu kararıyla “KKTC yurttaşlığı” verilen, Sosyal Sigortalar Dairesi’nde hiçbir çalışma ya da yatırım kaydı bulunmayan milletvekili Bertan Zaroğlu’nun “askerlik görevi”ni de sağlık gerekçesiyle yapmadığı belirlendi.

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Lefkoşa Milletvekili Bertan Zaroğlu’na 16 Mart 2010’da “Opere spondilolistezis/ameliyat edilmiş bel kayması” teşhisi konularak “askerliğe elverişli olmadığı” yönünde rapor verildi.

Girne Askeri Hastanesi Nöroloji bölümünden aldığı rapor sonrası Bertan Zaroğlu’nun askerlik yapmadığı öğrenildi.

Öğrenci olduğu dönemde kendisine verilen “KKTC yurttaşlığı”nın ardından 8 yıl boyunca Sosyal Sigortalar Dairesi’nde kaydı bulunamayan milletvekili Bertan Zaroğlu’nun, askerlikten de muaf tutulduğu öğrenildi.

Vatandaş olduktan 3 ay sonra aldı

Ülkeye öğrenci olarak 2004’te gelen ve Derviş Eroğlu Hükümeti tarafından 21 Ocak 2010’da Bakanlar Kurulu kararı ile ‘gerekçesiz’ şekilde vatandaş yapılan Bertan Zaroğlu’nun, askerlikten muaf olmak için yaklaşık üç ay sonra askeri hastaneden rapor aldığı görüldü.

Milletvekili olarak alacağı ilk maaşıyla birlikte ‘KKTC Sosyal Sigortalar Dairesi’ kayıtlarına da geçecek olan Zaroğlu’nun Asal Şube’deki kaydının da “raporlu” olduğu görüldü.



Barışta muaf, savaşta değil

Sosyal sigortalarda bugüne kadar kaydı olmadığı, ülkede kayıt dışı yaşadığı Yenidüzen tarafından kamuoyu ile paylaşılan Zaroğlu’na “askerlik yapamayacağı”na dair rapor ilgili tüzüğün “63. Madde’sinin B fıkrasına” istinaden verildi. Kamuoyunda “çürük raporu” olarak da bilinen rapor sonrasında Zaroğlu, askerlikten terhis edildiği için milletvekili olmasında da herhangi bir sakınca görülmedi.

Askeri hastane yetkilisinden alınan bilgiye göre, ilgili maddenin “B fıkrası”ndan verilen raporlar, barışta askerliğe elverişli olmayan ancak savaşta gereksinim duyulduğu zaman askere alınacak kişilere veriliyor.