"Askerlere yönelik tahliye seferleri"

Fehime ALASYA

Türkiye'de salgın nedeniyle durdurulan uçuşların 1 Haziran’dan itibaren başlayacağı ve KKTC’ye de sefer düzenleneceği haberlerine ilişkin YENİDÜZEN’e konuşan Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, bunların tahliye uçuşu olacağını belirtti.

Bu tahliye seferlerine dış yolcu alınmayacağını ifade eden Atakan, bu uçuşların, terhis olan ve adadan ayrılacak olan askerlerin ülkesine geri dönebilmesi için yapılacağının altını çizdi.

“Asker dışı yolcu alınmayacak”

Atakan, “Şu an için tarifeli uçuşların başlaması ile ilgili net tarih yok. 1 Haziran tarihinde THY tahliye seferi yapacak. Uçakların boş gelip dolu gideceği tahliye uçuşu olacak. Yani askerlere yönelik bir sefer. Asker dışı yolcu alınmayacak.” dedi.

3 Haziran tarihinde de Pakistan yönüne bir uçuş yapılacağını belirten Atakan, bunun da tahliye uçuşu olacağını anlattı.

Atakan, “Şu an için tarifeli uçuşların başlaması ile ilgili bir net tarih yok. Muhtemelen Haziran ayının ikinci yarısı, 15’i gibi uçuşların başlamasını konuşabiliriz. 1 Haziran tarihinde THY tahliye seferi yapacak. Uçaklar boş gelip dolu gideceği tahliye uçuşu olacak. Bunun yanında 3 Haziran tarihinde bir de Pakistan uçuşu var. Bu da yine tahliye uçuşu olacak.”