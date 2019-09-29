Askerlere yakalandılar  

Lefkoşa’da askeri yasak bölge olan bir yerden gizlice Kıbrıs’ın güneyinden kuzeye geçmek isterken askerlere yakalanan S.D., ve A.U., polise teslim edildi.

Zanlılar, tutukluluk talebi ile Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Mehmet Şener olayla ilgili bulguları aktardı.

Şener huzurda bulunan zanlıların 28 Eylül tarihinde saat 19.00 raddelerinde askeri yasak bölgeye girmeleri üzerine görevli askerler tarafından tespit edilerek tutuklandıklarını ve polis teslim edildiklerini söyledi.

Polis zanlıların tutuklanmalarının ardından gönüllü ifade verdiklerini, ifadelerinin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini belirterek ilk etapta soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Özge Uğraşın zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.