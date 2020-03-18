“Askerler karantinaya alınıyorlar mı?”

CTP Milletvekili Armağan Candan karantina altına alınan bir öğrencinin söylemlerine dikkat çekerek “Ülkeye dün gece gelen ve bugünlerde gelecek olan askerler nasıl bir uygulamaya tabi tutuluyor? Karantinaya alınıyorlar mı?” diye sordu.

İşte Candan’ın paylaşımı:

"Dün gece ülkeye gelen ve şu anda Malpas Hotel'de karantinada bulunan bir öğrenci bağlandığı canlı yayında geldikleri uçakta öğrenciden fazla asker bulunduğunu ve indikten sonra ayrılarak öğrencilerin Malpas Hotel'e götürüldüğünü söyledi. Peki ülkeye dün gece gelen ve bugünlerde gelecek olan askerler nasıl bir uygulamaya tabi tutuluyor? Karantinaya alınıyorlar mı? Bu konuda da kamuoyuna bir açıklama yapılması gerekiyor..."