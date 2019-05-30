Askerin 'atışı' yakıyor ‘Yakış’ serbest (!)

Beyköy atış alanı içerisinde meydana gelen ve 120 dönüm arazinin kül olduğu yangın, gözleri bu bölgelerde yeterli güvenlik önleminin alınıp, alınmadığına çevirdi. Geçtiğimiz yıl askeri bölgelerde peş peşe meydana gelen yangınlarda toplamda 515 dönüm arazi kül oldu.

Ayşe GÜLER

‘Güvenlik tedbirleri’, ‘yaşanan kayıplar’, ‘patlamayan mühimmatlarla’ gündemden düşmeyen askeri atış alanları, art arda meydana gelen yangınlarla yeniden tartışılıyor.

Önceki gün Beyköy atış alanı içerisinde yaşanan ve 120 dönüm arazinin kül olduğu yangın, gözleri bu bölgelerde yeterli güvenlik önleminin alınıp, alınmadığına çevirdi.

Özellikle askeri atış sırasında yaşanan, dönümlerce ormanlık alanı kül eden yangınlar can yakmaya başladı.

Yangınlar sırasında bazı bölgelerde tespit edilemeyen, patlamayan askeri mühimmatlar da farklı bir tehlike olarak karşımıza çıktı.

Emekli albaylardan ‘tedbir’ uyarısı…

Emekli Albay Öcal Dallı, bu bölgelerde yaşanan yangınların ‘güvenlik ihlali’ olduğunu söyledi, atış alanlarının sınırlandırılması gerektiğini belirtti.

Dallı, bu konuda askeri yetkililerin tedbir aldığını ancak yetersiz kalındığına değindi.

Öte yandan Emekli Albay Behçet Öznacar ise “Yaz aylarında atış yapılmaması gerekiyor” diyerek, “Atışlar olacak ama vatandaşlar daha duyarlı olmalı. Zaman zaman mermiler sekip, kontrollü bölgenin dışına çıkabiliyor. Seken mermiler de güvenliği ihlal ediyor” şeklinde konuştu.

515 dönüm yanmıştı…

Yangınlarla ilgili derlenen bilgiye göre; geçtiğimiz yıl askeri bölgelerde art arda meydana gelen yangınlarda toplamda 515 dönüm arazi kül olmuştu.

Bu yangınların bazıları askeri birliklerin atışları sırasında meydana gelmişti.

Bu yıl ise şu ana kadar 120 dönümlük ormanlık alan atış sırasında yandı.





EMEKLİ ALBAYLAR NE DÜŞÜNÜYOR?

DALLI: ASKERİ BÖLGELERDEKİ YANGIN GÜVENLİK İHLALİ… Emekli Albay Öcal Dallı, bu bölgelerde yaşanan yangınların ‘güvenlik ihlali’ olduğunu söyledi, atış alanlarının sınırlandırılması gerektiğini belirtti.

Emekli Albay Öcal Dallı: “Yangın da güvenlik ihlali”

“Atış alanları konusunda üzülerek şunu söyleyebilirim ki; ne hükümet ne de askeri kanatların bir şey yaptığını görmedim. Toplumda ciddi kaygılar var. Yangınların arttığı dönemde, yangın yolları açılıyor ama atışlar kesintisiz devam ediyor. Bu yıl, yağışlar da fazla olduğu için kuru ot oranı çok fazla. Bu durum, toplumda tedirginlik yaratıyor. Bu konuda ciddi şekilde değerlendirme yapılmalı.

Her tarafta atış alanları var, sınırlama yapılmalı. Her yerde yangın çıkabilir. Belediye, itfaiye ekipleri yeterli oranda müdahale edilemez. Ülkenin acı gerçeği bu…

Atış alanı bölgelerinin sivil hayatın dışında yapılması gerekiyor ama her geçen gün ormanlar da azalıyor.

Tarım Bakanlığı, Orman Dairesi, Çevre Dairesi bu konuda adım atmalı, atış alanları nasıl azaltılır buna bakılmalı. Avrupa’da belli başlı poligonlar var, işlemler orada yapılıyor, gerekli tedbirler de alınıyor. Asker kendi tedbirlerini de alıyor ama bazen yetersiz kalıyor. Atış eğitimi, askeri eğitimin açısından zorunlu. Bunu yaparken de diğer konularda gerekli tedbirler alınmalı. Asker bu konuda elinden geleni yapmayı çalışıyor. Atışlar, yangın tedbiri alınmadan yapılmaz… Engellenemediğiniz bazı durumlar olmalı. Tedbirler alınıyor ama yetersiz. Yangınlarda bir güven ihlalidir.“

ÖZNACAR: YAZ AYLARINDA ATIŞ YAPILMAMALI… Emekli Albay Behçet Öznacar ise “Yaz aylarında atış yapılmaması gerekiyor” dedi, “Zaman zaman mermiler sekip, kontrollü bölgenin dışına çıkabiliyor. Seken mermiler de güvenliği ihlal ediyor” şeklinde konuştu.

Emekli Albay Behçet Öznacar: “Yaz aylarında atış yapılmaması gerekiyor”

“Yaz aylarında atış yapılmaması gerekiyor. Bu atışlar illa ki yapılacak. Atış alanlarının etrafında tedbir alındı. Orman Dairesi ve diğer yetkililer tarafından önlemler alındı. Vatandaşlar, patlamamış mühimmatların bulunabildiği askeri alanlara girmemeli. Bu alanlar, her atıştan sonra temizlemeye çalışır ama zaman zaman mühimmatlar bulunamıyor. Can ve mal emniyeti açısından buraya girilmemesi gerekiyor. Atış öncesinde muhtar aracılığıyla tebligatlar yapılıyor. Atış alanlarının kapatılmamasının söz konusu olabileceğini düşünmüyorum. Atışlar olacak ama vatandaşlar daha duyarlı olmalı. Zaman zaman mermiler sekip, kontrollü bölgenin dışına çıkabiliyor. Seken mermiler de güvenliği ihlal ediyor. Askerde 25 yıl görev yaptım. Uzun menzili silahlarla atış Türkiye’de yapılması gerekiyor. Burada kısa menzilli atışlar yapılır.”

2018’DE NE KADAR YANDIK?

15 dönüm yanmıştı

Güngör’de geçtiğimiz Mayıs içerisinde askeri bölge yakınlarında yangın çıkmıştı.

Askeri birlik yakınlarında başlayan yangın ormanlık alana yayılmıştı.

Yangın sonucu 15 dönüm arazi içerisindeki makilik alan, selvi, çam, harnup ağaçları yanarak zarar görmüştü.

Art arda patlamalar…

17 Mayıs 2018’da Değirmenlik-Alevkayası yolunda yangın çıkmış, bölgede art arda patlamalar yaşanmıştı.

İtfaiye, Orman Dairesi, Sivil Savunma ve Değirmenlik Belediyesi ekiplerinin müdahale ettiği yangında, arazinin çeşitli yerlerinde askere ait bazı mühimmatlar tespit edilmişti.

Yangın sonucu dönümlerce ormanlık alan yanmıştı…

100 dönüm yanmıştı…

Söz konusu yangından bir hafta sonra, yine aynı bölgede benzer bir yangın meydana gelmişti.

Değirmenlik-Alevkayası arasındaki yangında 100 dönümlük orman arazisi içinde bulunan ağaç ve makiler yanmıştı.

400 dönüm yandı…

Temmuz ayında ise Alayköy çöplük alanında çıkan yangın, askeri bölge içerisindeki ormanlık alana yayılmıştı.

Yangın sonucu 400 dönüm arazi kül olmuştu.

2019’DA…

Beyköy’de atış alanı içinde yangın…

Öte yandan Beyköy atış alanında iki ayrı noktada önceki gün çıkan yangında 100 dönüm arazi ve içerisinde bulunan ağaçlar, arpalar, balyalar ile maki örtüsü yanmıştı.

Atış alanının kuzey kısmında Alevkayası yolunun alt kısmında meydana gelen ikinci yangında ise, yaklaşık 20 dönümlük arazi içeride bulunan çam ağaçları, makilik alan ve kuru otlar kül olmuştu.