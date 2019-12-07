Askeri yasak bölgeden güneye…

Askeri yasak bölgeyi ihlal ederek Kıbrıs’ın güneyine geçip daha sonra yasal olarak giriş yapmaya çalışan zanlı İ.I ve ona yardım eden zanlı E.Ö tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet vererek olguları aktaran polis memuru Ayhan Arabi, 30 Kasım 2019 tarihinde zanlı İ.I’nın, zanlı E.Ö’nün teşvik ve yardımıyla birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal edip, Kıbrıs’ın güneyine geçtiğini belirtti.

Polis, zanlı İbrahim Işık’ın Beyarmudu Sınır Kapısı’ndan yasal olarak geçiş yapmak isteyip tutuklandığını mahkemeye aktardı.

Polis, zanlı İ.I’nın gönüllü ifade verip, Almanya’ya gidebilmek için zanlı E.Ö ve aranan bir kişinin yardımıyla güneye geçtiğini itiraf ettiğini aktardı. Polis, tahkikatın devam ettiğini söyleyerek, zanlıların 8 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlıların 8 gün tutuklu kalmasına emir verdi.