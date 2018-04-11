Askeri nakliye uçağı düştü: 257 ölü!

Cezayir'in başkenti Cezayir'in güneybatısındaki Boufarik Hava Üssü yakınlarında bir askeri uçak düştü.

Cezayir Devlet Televizyonu, uçağın kalkış sonrası düştüğünü ve çoğu askeri personel 257 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Kazanın nedeni henüz bilinmiyor.

14 ambulansın olay yerinde olduğu ve yaralıların hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Yetkililere göre, uçakta Batı Sahra'da bağımsızlık isteyen Cezayir destekli Polisario Cephesi üyeleri de bulunuyordu.

Yerel televizyon kanallarının geçtiği görüntülerde, uçağın enkazından yoğun siyah duman yükseldiği, devlet görevlileri ve bir grup insanın da yardım çalışmalarını izlediği görüldü.

Kaza soruşturulacak

Cezayir Savunma Bakanlığı, kaza ile ilgili soruşturma başlatılacağını açıkladı.

Ülkede 4 yıl önce de askeri personel ve ailelerini yaşıyan bir uçak düşmüş, kazada 77 kişi hayatını kaybetmişti.