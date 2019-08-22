Askeri Mahkemeden firar etti… Polis alarmda
Kıbrıs’ın güneyinden araba sirkat ederek kuzeye geçirdiği iddiası ile tutuklanan G.D., öğle saatlerinde Lefkoşa Askeri Mahkemeden firar etti.
A+A-
Kıbrıs’ın güneyinden araba sirkat ederek kuzeye geçirdiği iddiası ile tutuklanan G.D., öğle saatlerinde Lefkoşa Askeri Mahkeme'den firar etti.
‘Askeri yasak bölgeyi ihlal’ suçundan Askeri Mahkeme'ye çıkarıldığı esnada yasal tutukluluktan firar ettiğini doğrulayan Polis Basın Subaylığı, firarinin ada genelinde arandığını açıkladı.
Bu haber toplam 176 defa okunmuştur
Etiketler : mahkeme, askeri mahkeme, firar
Önceki ve Sonraki Haberler