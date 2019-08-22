Askeri Mahkemeden firar etti… Polis alarmda

Kıbrıs’ın güneyinden araba sirkat ederek kuzeye geçirdiği iddiası ile tutuklanan G.D., öğle saatlerinde Lefkoşa Askeri Mahkeme'den firar etti.

‘Askeri yasak bölgeyi ihlal’ suçundan Askeri Mahkeme'ye çıkarıldığı esnada yasal tutukluluktan firar ettiğini doğrulayan Polis Basın Subaylığı, firarinin ada genelinde arandığını açıkladı.