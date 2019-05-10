Askeri mahkemede ceza yağdı

SUÇ TARİHİ KARARDA DİKKATE ALINDI… Kararda suçun 2014 yılında işlenmiş oluşunu hafifletici neden olarak dikkate alındığını da ifade eden Temay Sağer, yaygın ve nitelikli suçlar arasında olan ‘ askeri yasak bölgeyi ihlal ‘ suçu işleyen Ahmet Tepeci’ye 3 ay hapis cezası verdiklerini açıkladı.

Devrim DEMİR

Mağusa’da 2014 yılında bin Euro karşılığında Kıbrıs’ın güneyinden temin ettiği 1 adet 7.65 tabanca, şarjörü ve 8 adet canlı mermiyi kendisi için bırakılan sınır boyuna gizlice askeri yasak bölgeyi ihlal ederek geçen Ahmet Tepeci aleyhindeki dava dün Askeri Mahkeme’de karara bağlandı.

2018 yılında Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi’nde “kanunsuz ateşli silah” ve “kanunsuz patlayıcı madde” taşıma, tasarruf suçlarından 18 ay hapse mahkûm edilen Tepeci, şartlı tahliyeden yararlanarak 9 ay hapis cezasını çektikten sonra cezaevinden tahliye olmuştu.

2014 yılında aleyhine ‘ Askeri bölgeyi ihlal ‘ suçu getirilen Tepeci, dün Askeri Mahkemede yargılanarak 3 ay hapse mahkûm edildi.

Yargıç Temay Sağer huzurunda görüşülen davada, Sağer Tepecinin işlediği suçların yaygınlığına ve ciddiyetine değindi.

Sağer: Bir günde iki kez aynı suçu işledi

Kararı okuyan Temay Sağer, suçun 2014 yılında işlenmiş olsa da ‘askeri yasak bölgeyi ihlal ‘ suçunun yaygın ve nitelikli br suç olduğuna dikkati çekti.

Sanık Ahmet Tepeci’nin 2014 yılı Temmuz ayında kendisi için sınır boyuna bırakılan tabanca, şarjör ve mermileri almak için bir günde iki kez aynı suçu işlediğine vurgu yaptı.

Teepci’nin, 2018 yılında yargılanarak 18 ay hapis cezası aldığına da dikkati çeken Sağer, Tepeci’nin şartlı tahliyeden yararlanarak 9 ay hapis cezası çektikten sonra tahliye edildiğine değindi.

Kararda suçun 2014 yılında işlenmiş oluşunu hafifletici neden olarak dikkate alındığını da ifade eden Sağer, yaygın ve nitelikli suçlar arasında olan ‘ askeri yasak bölgeyi ihlal ‘ suçu işleyen Ahmet Tepeci’ye 3 ay hapis cezası verdiklerini açıkladı.