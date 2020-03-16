Askeri bölgeyi ihlal’e 3 gün tutukluluk

Lefkoşa’da yetkili makamlardan izinsiz Kıbrıs’ın güneyine geçmek isterken suçüstü yakalanan B.J., N.J., O.J.A., V.L.N., F.M.N., ve V.M.C., tutuklanarak mahkemeye çıkarıldılar.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Aytan Özoğlu, olguları aktardı. Polis, zanlıların “birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal etmekle” suçlandıklarını belirtti.

Polis, zanlıların 12.03.2020 tarihinde saat 04.30’da Lefkoşa’da Hamitköy bölgesinde askeri yasak bölgeyi ihlal ederken, suçüstü yakalandıklarını söyledi. Zanlılara yardım eden bir kişinin arandığını ve ifadeler alınması gerektiğini belirtip, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Dilşah Karayel, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.