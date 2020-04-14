Askeri bölgeyi ihlal ettiler, üzerlerinden hintkeneviri ve kokain çıktı

Taşpınar’da askeri yasak bölgeyi ihlal eden iki kişinin üzerinde kokain ve hintkeneviri tespit edildi.

Dün 17.00 sıralarında D.Ö (E-29) ve J.Ö (E-36) kullanımlarında bulunan ATV motosikletle birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal ederek Kıbrıs'ın kuzeyinden güneyine geçip geri döndükleri esnada askeri personel tarafından suçüstü tespit edildi.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine, söz konusu şahısların tasarruflarında yaklaşık 20 gram kokain ve 20 gram hintkeneviri bulundu.

Polis açıklamasına göre, bahse konu şahıslar ve olayla bağlantısı olduğuna inanılan D.M.D (E-29) tutuklandı.

AĞIRDAĞ’DA HİNTKENEVİRİ

Ağırdağ’da, dün 16.00 sıralarında S.R.H ‘nin (K-35) evinde yapılan aramada, içerilerinde hintkeneviri türü uyuşturucu bulunan 2 metal öğütücü ve 3 sarma sigara izmariti bulunarak emare olarak alındı.

Polis, bahse konu şahsın tutuklandığını belirtti.

HASPOLAT'TA KASTİ HASAR

Haspolat’ta dün akşam 20.00 sıralarında P.K.D (E-22), henüz tespit edilemeyen nedenden dolayı, alkollü içki tesiri altındayken kaldığı yurdun ana giriş kapısının camına tekme atıp camın kırılmasına neden oldu.

Polis açıklamasında, ayrıca, makul mazereti olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırarak rahatsızlık yaratan P.K.D’nin tutuklandığı kaydedildi.