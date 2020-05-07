Askeri bölgeyi ihlal eden zanlılara 8 gün ek tutukluluk

Lefkoşa’da 12 Mart’ta askeri yasak bölgeyi ihlal ederken yakalanan zanlılar B.J., N.J., O.J.A., V.L.N., F.M.N. ve V.M.C dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Aytan Özoğlu, olguları aktardı. Polis, B.J., N.J., O.J.A., V.L.N., F.M.N. ve V.M.C’nin, ‘Birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal etmek’ ile ilgili olarak tutuklandıklarını belirtti. Polis, zanlıların 12 Mart 2020 tarihinde saat 04.30’da Lefkoşa’da Hamitköy bölgesinde askeri yasak bölgeyi ihlal ederken, suçüstü yakalandıklarını söyledi. Zanlılara yardım eden bir kişinin arandığını ve ifadeler alınması gerektiğini belirtip, zanlıların 8 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlıların 8 gün tutuklu kalmasına emir verdi.