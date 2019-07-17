‘Askeri bölgede’ yol hareketliliği

Lefkoşa Dereboyu’ndaki askeri bölge içerisinde yol çalışması başladığı, yolun sivil kullanıma açılacağı öne sürüldü.

Söz konusu yolun; 3. Piyade Taburu 8. Piyade Bölüğü sorumluluk sahası içerisindeki ‘Köşe Nöbet Yeri’ olarak bilinen yer ile “Dr. Ziyad’ın Evi” olarak bilinen bina arasında olacağı belirtiliyor.

Askeri bölge içerisindeki yol inşası hazırlığı sivil alana yakınlığı ile bilinen bölgede "Yol sivil geçişlere de açılacak mı" sorusunu gündeme taşıdı.

Yıllardır toprak olan ve asfaltlanacağı konuşulan yolda başlayacak çalışma nedeniyle birlik içerisindeki askeri kulübenin BM alanı içerisine, daha güneyde kalan bir noktaya taşındığı da öne sürüldü. Bu iddia dün Rum basınına da yansıdı. YENİDÜZEN'in güvenilir kaynaklardan edindiği bilgiye göre söz konusu bölgede varillerin ve nöbet yerinin bulunduğu nokta ile ilgili yıllardır BM ile anlaşmazlık yaşanıyor.

Öte yandan bölgede yol ile ilgili hareketlilik sürerken, askeri bölgenin başladığı noktada bulunan varillerle ilgili de sorun yaşandığı öne sürüldü.

Rum basınına göre; Türk askerlerinin sürekli olarak bu varillerin yerini değiştirdiği, bölgede huzursuzluk yaşandığı iddia edildi.

Bu bilgi resmi makamlar tarafından doğrulanmadı.

GKK Basın Birimi; şu an için bir şey olmadığını, açıklama yapılacaksa geri dönüş yapacaklarını bildirdi.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı ise belediyenin yol çalışması ile bilgisi olmadığını aktardı.

Bilindiği üzere; Köşklüçiftlik bölgesinde yaşayan bazı vatandaşlar, uzun yıllardır evlerine ulaşmak için yol sorunu yaşıyor.

Vatandaşlar, evlerine arka taraftaki toprak yoldan ulaşabiliyor. Söz bölgedeki bazı evlerin ön kısımları askeri bölge tarafında kalırken evlere giriş arka kısımlardan yapılıyor

Politis haber yaptı…

Askeri bölge yakınlarında yaşanan gelişmeler, güney basınında da yer aldı.

Politis, Ledra Palace’da ‘Türk ordusu kazısı’ başlığıyla duyurduğu haberde; Türk askerleriyle Ledra Palace’teki sınırla ilgili tartışmaların sürdüğünü yazdı.

Politis’in gözlemine göre: “bir Türk ordusu devriyesi, Ledra Palace arkasındaki yola günde dört kez girerek, BM gözetimindeki ara bölgedeki sınırlarını işaretlemek için yerleştiği varillerin yerini değiştiriyor”

Haberde, askerlerin söz konusu varilleri her hareket ettirdiğinde, Birleşmiş Milletler’in o noktaya giderek düzelttiği ifade ediliyor.

Birleşmiş Milletler’in Türk askerlerle sürekli temasta olduğuna da haberde yer veriliyor.